Воскресенье, 10 декабря 2017

Метро Санкт-Петербурга является вторым по расстояниям и пассажирскому потоку, уступая по этим показателям лишь столице. Однако этот вид транспорта, являясь самым популярным у горожан, еле справляется со своими задачами, поскольку загрузка очень большая. Это и обусловило создание плана развития, который сейчас можно проследить вплоть до 2022 года. Основным строителем Петербургского метрополитена является компания «Метрострой», существующая с 1941 года. На данный момент ее генеральным директором является Николай Александров. Как заявляет Александров Метрострой справляется со своими задачами, а потому ожидаемые станции будут сданы с учетом сроков.

Пять новых станций в 2018 году

В 2018 году жителей Северной столицы ждет отличный подарок. Целых пять станций начнут свою работу и помогут разгрузить поток пассажиров, а многим упростить возможность добираться на работу и по другим делам. Речь идет о следующих станциях: «Дунайская», «Южная», «Проспект Славы» (Фрунзенский радиус), а также «Беговая» («Улица Савушкина»), «Новокрестовская» (Невско-Василеостровская линия). Сроки сдачи станций менялись неоднократно. Изначально было заявлено, что это произойдет в конце февраля 2018 года, затем дата сдвинулась до апреля. Окончательная дата на данный момент — 30 марта 2018 года. Но если учесть, сколько горожане ждут открытия новых станций, эти изменения вряд ли повлияют на их настроение.

Как отметил Николай Александров, строительная компания прилагает все усилия, чтобы успеть завершить задачу в срок. Работы под землей ведутся круглосуточно, и если понадобится, на объекты будет привлечено больше строителей.

Дальнейшие перспективы Петербургского метрополитена

На официальном сайте метрополитена также дана информация о ближайших перспективах уже после запуска пяти названных станций. Так, в декабре 2019 года планируется ввести в эксплуатацию участок четвертой линии, на котором будет находиться две станции — «Горный институт» и «Театральная». Вторая названа в честь Театральной площади, рядом с которой она и находится. Один из вестибюлей будет подземным — он будет выводить людей прямо к Мариинскому театру. Планируется, что это будет станция с высокой пропускной способностью — для этого будут поставлены современные автоматы по продаже жетонов и специальные турникеты.

А в 2022 году в эксплуатацию будет введена первая очередь шестой линии (Красносельско-Калининской). Она будет включать две станции: «Путиловскую» и «Юго-Западную». За тем, как развиваются события, можно следить по новостям от компании «Метрострой» и на официальном сайте метрополитена.