Пятница, 8 декабря 2017

На всероссийскою конференцию “Открытой России” пришли сотрудники центра “Э” в сопровождении полицейских второго оперполка. Об этом сообщается на сайте движения.

“На мероприятие пришло 30-40 сотрудников полиции. Они сообщили, что им поступил анонимный звонок, якобы некая “нежелательная” организация проводит здесь собрание. Я напоминаю, что “Открытая Россия” не является “нежелательной” организацией, это движение, которое действует на территории России. В данный момент полиция заводит по пять человек в отдельную комнату и опрашивает их на предмет причастности к каким-то страшным делам”, – рассказала менеджер “Открытой России” Полина Немировская.

По словам адвоката Андрея Юмашева рассказал, его не пускают в комнату, где сотрудники центра “Э”, включая Алексея Окопного, опрашивают участников конференции. Из здания никого не выпускают, свободно передвигаться по момещениям полицейские разрешают только съемочной группе РЕН ТВ.

Несмотря на присутствие полицейских, конференция продолжила работу.

В конференции участвуют более 100 делегатов из 28 региональных отделений. Они собраются обсудить позицию движения относительно выборов президента в марте 2018 года, а также усиление силового давления на активистов.

Накануне членов “Открытой России” в Томске, Калининграде, Липецке, Ростове-на-Дону вызывали на допрос в прокуратуру и ФСБ по делу о “нежелательной организации”. Активистов предостерегали от участия в конференции.

Эшник Окопный и мусора прямо сейчас заходят на конференцию Открытой России. pic.twitter.com/zIdEGGKQbk

— Alexander Zakharov (@nordalin) 9 декабря 2017 г.

26 апреля Генпрокуратура объявила “Открытую Россию” “нежелательной” организацией. Также “нежелательной” была названа другая структура Михаила Ходорковского – общественное сетевое движение “Открытая Россия”. Обе они зарегистрированы в Великобритании. “Указанные организации осуществляют на территории Российской Федерации специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными, – заявляло надзорное ведомство. – Их деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства”.

Хотя британские организации не имеют отношения к действующему на территории России одноименному движению, члены “Открытой России” подвергаются постоянному давлению со стороны силовиков. В офисах движения и у его активистов неоднократно проводились обыски.