Пятница, 8 декабря 2017

В Петербурге сотрудники ФМС пришли в Норвежский университетский центр и заявили студентам, что те нарушили правила визового режима, сообщает The Independent Barents Observer. В течение трех дней девять норвежских и восемь шведских студентов должны покинуть страну.

Норвежский университетский центр в Петербурге – совместный проект четырех крупнейших университетов страны, в Тромсё, Бергене, Тронхейме и Осло. С конца 1990-х годов центр занимается программами студенческого обмена между странами Скандинавии и Россией. Кроме того, в центре проходят лекции норвежских ученых.

На этой неделе российские власти провели в центре тщательную проверку, сообщили в норвежском МИДе. Однако генеральный консул Норвегии в Петербурге Даг Халворсен подчеркнул, что проверка и проблемы с визами студентов – два раздельных дела. По словам дипломата, генконсульство “начало юридический процесс”, пытаясь урегулировать ситуацию.

В мае 2016 года гражданин США Ян Боннер, студент Казанского университета, писавший диплом о чеченской войне, был депортирован из России по обвинению в нарушении миграционного законодательства. Американца обвинили в том, что он работал как репетитор по английскому языку, не имея разрешения на трудовую деятельность в России.

Боннер прибыл в Казань в 2012 году по учебной визе. Он в совершенстве освоил русский язык и женился на жительнице Казани. Также американец выучил чеченский язык.

13 мая 2016 года Вахитовский райсуд Казани оштрафовал его на 2 тысячи рублей и постановил выдворить за пределы страны. Американец обжаловал это решение, однако проиграл разбирательство. На ближайшие пять лет въезд в Россию ему запрещен.

После первого суда до высылки из России американец находился в спецприемнике для иностранцев, подлежащих депортации. Там его посещала прибывшая из Москвы вице-консул посольства США Эмми Тьюксбери. 18 мая помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд направила в российский МИД ноту протеста, в которой заявила, что ситуация с Боннером – “яркий пример неспособности российских властей обеспечить граждан США элементарными мерами защиты российского права”.