Пятница, 8 декабря 2017

В Ставрополе в ночь на субботу в результате контртеррористической операции убиты трое боевиков, готовивших террористические акции. Об этом заявили в краевом управлении ФСБ, сообщает РИА “Новости”

Частный дом, где укрывались боевики, и прилегающую к нему территорию оцепили. Проживающих в близлежащих зданиях граждан эвакуировали.

Боевикам предложили сложить оружие и сдаться, однако они попытались прорывать оцепление и скрыться. В результате завязался бой. Двое боевиков погибли в перестрелке, третий – при взрыве в доме.

При проведении операции ни сотрудники правоохранительных органов, ни местные жители не пострадали. Жизни и здоровью граждан ничего не угрожает, заверили в ФСБ. Утром режим КТО отменен.

Позже источник в правоохранительных органах сообщил об опознании убитых. Это уроженцы Чечни, Дагестана и Ставрополья И. Г. Амурбеков, А. В. Джамалдинов и М. В. Галица.

По словам источника, они планировали теракты в новогодние праздники в Ставрополе.

Спецслужба опубликовала видеозапись операции.