Пятница, 8 декабря 2017

Приволжский окружной военный суд (Самара) на выездной сессии в помещении Казанского гарнизонного военного суда вынес приговор шестерым фигурантам дела “Рыбно-Слободского джамаата”. Об этом сообщает “Бизнес Online”.

Альберт Галиев, которого следствие считает лидером группировки, получил 25 лет колонии строгого режима, Джаудат Ганеев – 24 года, Рауф Зиннуров – 17 лет, Ильнур Ахметшин – 16 лет, Ильназ Фасхутдинов – 11 лет, Тимур Ахмедов – 8 лет.

Подсудимым вменялись статьи 205 УК (террористический акт), 162 (разбой), 226 (хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

По версии следствия, с ноября 2004 года по июнь 2005 года подсудимые с применением самодельных взрывных устройств совершили 11 подрывов и покушений на них на территории Татарстана, Башкирии, Кировской, Ульяновской и Самарской областей.

Четверо подсудимых уже были осуждены ранее. Суд в Казани назначил им наказания путем частичного сложения сроков. В 2007 году Верховный суд Татарии приговорил Зиннурова к 12 годам лишения свободы. Другой фигурант дела, Вильсур Хайруллин получил 17 лет колонии строгого режима.

В апреле 2016 года Московский окружной военный суд на выездном заседании в Казани приговорил Галиева к 22 годам строгого режима.

Галиев долго находился в розыске и был задержан 12 мая 2015 года в доме его жены в ауле Большая Елга Рыбно-Слободского района в ходе совместной операции ФСБ, полиции и СКР. Галиев сотрудничал со следствием. В частности, он признал свое участие в подрывах ЛЭП и газопроводов. При этом обвиняемый пояснил, что совершил эти диверсии по указанию Алихана Садуева – моджахеда из окружения Шамиля Басаева. В декабре 2004 года Садуев был убит в Ингушетии. Галиев заявил, что лично встречался с Садуевым в Чечне и получал от него деньги и электродетонаторы, использовавшиеся при подрывах.

Галиев также признал свою причастность к нападениям на автозаправку и среднюю школу в Мамадышском районе Татарии, совершенным в 2004-2005 годах. Оружие, которым располагали члены джамаата, было похищено у коллекционера в ауле Нижний Таканыш этого же района.

Как утверждает “Бизнес Online” Галиев дал показания на Ганеева и Фасхутдинова.

Ахметшин, находившийся в федеральном розыске с 2006 года, был задержан лишь в июне 2013-го в Дагестане при попытке уйти за границу. Он получил 13 лет строгого режима.

Ганеев был осужден по делу “Чистопольского джамаата”. 23 марта коллегия Приволжского окружного военного суда приговорила его к 18 годам строгого режима. 31 августа Военная коллегия Верховного суда снизила ему срок до 17 лет 10 месяцев.