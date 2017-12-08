Пятница, 8 декабря 2017

У обвинения нет доказательств вины Юлдуз Алиевой и Анастасии Шилихиной в финансировании боевиков в Сирии. Об этом заявили адвокаты обвиняемых, сообщает “Кавказский узел”.

“По результатам очередного судебного заседания можно констатировать, что обвинение предпринимает робкие попытки доказать вину моей подзащитной посредством допроса свидетелей, которые либо вообще не знают подсудимых и не имеют никакого отношения к уголовному делу, либо засекреченного свидетеля, который в моей подзащитной уверенно опознал Досумову, а в Шилихиной – Алиеву, – заявила адвокат Алиевой Ольга Забелова. – До настоящего времени сторона обвинения не предоставила ни одного доказательства, подтверждающего вину Юлдуз Алиевой в инкриминируемом преступлении”.

24 октября Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приступил к рассмотрению дела в отношении жительницы Волгоградской области Шилихиной и уроженки Дагестана, клинического ординатора Первого московского медицинского университета Алиевой. Им предъявлены обвинения в финансировании воюющих в Сирии боевиков (часть 1 статьи 205.1 УК). Подсудимые вину отрицают.

По версии следствия, в 2013 году Алиева со своими знакомыми Шилихиной и Мадиной Досумовой, зарегистрировала закрытую группу “VLG-город, приютивший странников” в соцсети “ВКонтакте”. Целью этой группы, как считают следователи, был сбор денег в пользу боевиков в Сирии. Участники группы перечислили на телефонный номер Досумовой 23050 рублей, которые та якобы отправила на поддержку террористической деятельности. Жительница Волжского Досумова с 31 марта 2014 года находится в розыске, по данным следствия она уехала в Сирию. По мнению обвинения, Досумова вступила в “преступный сговор” с Алиевой и Шилихиной. Защита считает, что Досумова действовала самостоятельно, а Алиева и Шилихина отношения к этим сборам не имели. Подсудимые утверждают, что группа была создана для координации благотворительной деятельности.

На заседании в пятницу суд допросил по конференц-связи двоих свидетелей обвинения, осужденных по “террористическим” статьям. Получившая пять лет по части 1 статьи 205.1 и части 2 статьи 205.4 (участие в террористическом сообществе) Елена Аршаханова заявила, что Алиеву и Шилихину она не знает, а также не знала о существовании группы “VLG-город”. Как в протоколе допроса на предварительном следствии появилось утверждение, что она обсуждала с Досумовой финансирование сирийских боевиков, Аршаханова объяснить не смогла. “Может я что-то не дочитала, не помню”, – сказала свидетель.

Другой свидетель, осужденный на 2,5 года лишения свободы по части 2 статьи 208 (организация незаконного вооруженного формирования) Арсен Рамазанов, также заявил, что не знаком с подсудимыми. В 2013-2014 годах свидетель воевал в Сирии на стороне ИГ. “Быть может, вы на территории Сирии слышали упоминание об Алиевой и Шилихиной, о том, что они финансировали боевиков?” – спросила у Рамазанова адвокат Забелова. Свидетель ответил отрицательно.

На заседании 30 октября жительница Волгограда Екатерина Тойбаева, участница группы “VLG-город”, рассказала в суде, что она никогда не видела в группе темы о финансировании терроризма или сирийских боевиков. Вооруженный конфликт в Сирии участники группы также не обсуждали, отметила свидетель. По словам Тойбаевой, целями группы было объединение мусульманок Волгограда для общения, благотворительности, взаимопомощи и обмена опытом в разных сферах жизни.

На заседании 8 ноября гособвинитель Аминат Туркаева зачитала акты обследования постов пользователя соцсетей “Насиба аль-Ансария”. На его странице в социальной сети обнаружены призывы к сбору денег для боевиков в Сирии с указанием реквизитов людей, разместивших информацию о сборах, один из которых представлял собой номер телефона Досумовой. Кроме того, гособвинитель огласила результаты оперативно-розыскных мероприятий, благодаря которым стало известно о движениях денежных средств со счетов Досумовой на счет человека, которого следствие считает боевиком.

Адвокат Забелова указала, что перевод Досумова сделала этому человеку в мае 2013 года, а в ряды незаконного вооруженного формирования в Сирии он вступил, согласно материалам дела, только в ноябре 2013 года.

На заседании 16 ноября секретный свидетель “Артем” рассказал, что в 2014 году имам волгоградской мечети указал ему на Досумову, Алиеву и Шилихину как на распространительниц листовок “экстремистского содержания”. При этом в суде свидетель ошибся при опознании подсудимых. Адвокат указал на противоречие в показаниях – из материалов дела следует, что “Артем” в 2013-2016 годах находился в Сирии.

Следующее заседание суда пройдет 12 декабря.