Пятница, 8 декабря 2017

В московский кинотеатр “Октябрь” на показ в рамках “Артдокфеста” фильма “Полет пули” про войну в Донбассе пришли сторонники сепаратистов и заявили, что на следующем показе у организаторов будут “серьезные проблемы”. Видеозапись их разговора с президентом фестиваля Виталием Манским опубликовала режиссер фильма Беата Бубенец.

Двое мужчин и женщина заявили, что герои фильма, бойцы украинского добровольческого батальона “Айдар”, “убивали и насиловали” невинных людей. “То же самое можно сказать про ополченцев”, – ответила Бубенец. “Кому ты это рассказываешь, ты, дура? – сказал один из мужчин. – Я там три года, с 14-го года”.

Сепаратисты заявили, что узнали о показе “в последний момент”, поэтому “еще не все подъехали”. “Мы вам бы не дали это вот сейчас просто показывать. А завтра… извините, будут проблемы у вас, серьезные”, – сказал один из мужчин и обещал, что на следующий показ фильма, который намечен на воскресенье, “человек 500 подойдут”.

После показа сторонники сепаратистов начали кричать в зале “Позор!”, однако по просьбе охраны ушли.

В рамках 11-го международного фестиваля документального кино “Артдокфест” фильм “Полет пули” в среду был показан в Екатеринбурге, а в четверг – Петербурге. Ни о каких инцидентах не сообщалось.

В четверг был снят с показа во внеконкурсной программе “Артдокфеста” фильм о лидере крымских татар Мустафе Джемилеве. По словам Манского, организаторам не было предоставлено никаких документов и обоснований этого решения. Происходящее президент фестиваля назвал беспределом. При этом Манский не уточнил, от кого именно поступило указание о снятии фильма с показа.

Фильм украинского режиссера Эрнеса Сарыхалилова рассказывает “о борьбе Джемилева за возвращение в Крым из ссылки во времена СССР, и о судебных преследованиях, и о 15 годах, проведенных Джемилевым в советских лагерях в качестве политического заключенного”.

Позже на сайте фестиваля было опубликовано заявление о том, что фильм “Мустафа” сняла с показа администрация кинотератра “Каро 11 Октябрь” после звонка неизвестных лиц. В пятницу в дирекцию фестиваля “Артдокфест” пришел официальный запрос из Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Москве. “В связи с возникшей служебной необходимостью, в соответствии со ст.ст. 6,7 Федерального Закона РФ “Об оперативно-розыскной деятельности” №144 ФЗ от 12.08.1995 прошу Вас предоставить видеозапись фильма “Мустафа”, – говорилось в документе

“Приносим извинения зрителям, которые не попали на показ, а также авторам фильма. Вынуждены сообщить также, что фильм в Москве во время фестиваля показан не будет”, – заявили организаторы “Артдокфеста”.

21 ноября вице-спикер Госдумы, член высшего совета “Единой России” Петр Толстой подал генпрокурору Юрию Чайке и главе Минкульта Владимиру Мединскому доносы на “Артдокфест”, который проходит в Москве 6-12 декабря.

Поводом к доносам послужило присутствие во внеконкурсной программе фестиваля ленты украинского режиссера Евгения Титаренко “Война ради мира” (2015), который посвящен войне с Россией и пророссийскими боевиками в Донецкой и Луганской областях. В аннотации к фильму говорится, что он рассказывает “об обычных людях, которые стали добровольцами, чтобы защищать целостность своей страны”.

Как пояснил Толстой, в 2014-2015 годах Титаренко сам был участником АТО – он проходил службу в медицинской бригаде “Госпитальеры”, входящей в состав добровольческого корпуса “Правого сектора”. Исходя из этого единорос не исключил, что демонстрация картины может подпадать под статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму), 280 (публичные призывы к экстремизму) и 282 УК (возбуждение национальной ненависти либо вражды).

По словам Толстого, недопустим “показ в сети российских кинотеатров фильма, в котором Россия представлена страной-агрессором, а не гарантом выполнения минских соглашений, а бойцы АТО на юго-востоке Украины – героями и благодетелями”.

“Можно долго спорить, что данный фильм – это субъективное мнение его автора, которое имеет право на жизнь, – заметил единорос. – Но, по моему искреннему убеждению, не имеет – особенно если нарушает законодательство РФ. Но в этом пусть разбираются компетентные органы”.

Власти неоднократно высказывали претензии к “Артдокфесту”. В 2015-м Минкульт требовал исключить из программы фестиваля фильм “Чайка” о бизнесе сыновей генпрокурора, подготовленный Фондом борьбы с коррупцией. Годом раньше Мединский отказал “Артдокфесту” в финансировании, пояснив, что президент фестиваля Манский – “наговорил столько антигосударственных вещей, что пусть делает фестиваль за свой счет”.