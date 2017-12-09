Суббота, 9 декабря 2017

Вы (Максим Трудолюбов, редактор отдела комментариев газеты “Ведомости”. – Ред.) спокойно и благополучно критикуете ВВП в крупнейшей российской газете, наши авторы три сложных года защищали его и его политику, рискуя в том числе репутацией и положением в разного рода интеллектуальных средах. В итоге Вы продолжаете писать об ужасах путинизма в той же газете, наши авторы ищут мелкий заработок в маргинальных интернет-изданиях. Я понимаю, что не Вы в этом виноваты, но мне хотелось бы понять, как Вы объясняете это удивительное противоречие. Скажем так, усложняет ли оно Вашу картину мира?

Борис Межуев, бывший заместитель главного редактора “Известий”

- Знакомое дело за тебя горе терпеть, – продолжал Басманов дерзко, – а вот это незнакомое, чтобы спасибо услышать. Небось тебе и Годунов, и Малюта, и Вяземский не по-моему служат, а наград ты для них не жалеешь.

- И подлинно, не по-твоему. Где им плясать супротив тебя!

- Надежа-государь, – ответил Басманов, теряя терпение, – коли не люб я тебе, отпусти меня совсем!..

Расчет Басманова оказался неверен. Заметно было, что царь забавляется его досадой.

- Так и быть, – сказал он с притворною горестью, – хоть и тошно мне будет без тебя, сироте одинокому, и дела-то государские, пожалуй, замутятся, да уж нечего делать, промаюсь как-нибудь моим слабым разумом. Ступай себе, Федя, на все четыре стороны!..

Басманов не мог долее скрыть своей злобы…

- Спасибо тебе, государь, – сказал он, – спасибо за твою хлеб-соль! Спасибо, что выгоняешь слугу своего, как негодного пса! Буду, – прибавил он неосторожно, – буду хвалиться на Руси твоею ласкою! Пусть же другие послужат тебе, как служила Федора!

Алексей Толстой. “Князь Серебряный”