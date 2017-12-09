Суббота, 9 декабря 2017

Лига арабских государств потребовала от президента США Дональда Трампа отменить решение о признании Иерусалима столицей Израиля. Как передает Reuters, соответствующее заявление было принято в субботу поздно вечером на чрезвычайной встрече министров иностранных дел стран – членов ЛАГ.

Решение Трампа в заявлении арабских министров названо “опасным нарушением международного права”, не имеющим юридической силы. “Оно усугубляет напряженность, провоцирует гнев и грозит региону новым витком насилия и хаоса”, – подчеркивается в документе.

ЛАГ заверила, что будет добиваться в Совбезе ООН принятия резолюции с осуждением решения США.

Глава МИД Ливана Джебран Басиль на встрече высказал мнение, что арабским странам следует принять упреждающие шаги, чтобы воспрепятствовать переводу американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Наряду с дипломатическими и политическими мерами он упомянул экономические и финансовые санкции.

В заявлении ЛАГ, однако, о санкциях речи не идет.

Решения о признании Иерусалима столицей Израиля и о переводе туда американского посольства Трамп принял в среду. Он заметил, что это “сильно запоздалый” шаг на пути урегулирования арабо-израильского конфликта. “Хотя у предыдущих президентов это (признание Иерусалима столицей. – Ред.) было одним из существенных предвыборных обещаний, они его не выполнили, – подчеркнул Трамп. – А сейчас я его выполняю”.

Еще в 1995 году Конгресс США принял закон о переводе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Однако президенты Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама воздерживались от исполнения этого предписания, опасаясь обострения ситуации на Ближнем Востоке. Основанием становилась присутствующая в законе норма, которая позволяет президенту отсрочивать исполнение документа на полгода. Каждые полгода предшественники Трампа издавали соответствующий указ. Сам Трамп в мае также подписал такой документ.

Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал признать Иерусалим столицей Израиля. Он заявлял о намерении восстановить близкие отношения с еврейским государством, “разрушенные” в президентство Обамы.

В пятницу прошло заседание Совбеза ООН, по итогам которого Великобиритания, Германия, Италия, Франция и Швеция выпустили заявление с критикой решения Трампа.

Между тем на арабских территориях в составе Израиля в тот же день прошли волнения. Лидеры ХАМАС, контролирующие сектор Газы, объявили 8 декабря “днем гнева” и призвали к “новой Интифаде”. Как в секторе Газы, так и в Иудеи и Самарии на западном берегу Иордана прошли нападения на израильских силовиков. Военных забрасывали камнями. Потасовки случились и в самом Иерусалиме.

Среди израильтян пострадавших не было. У границы сектора Газы был убит один палестинец – израильские военные открыли огонь в целях самообороны. Шесть участников протестов задержали.

Днем раньше из сектора Газы были запущены несколько ракет, однако они упали, не долетев до израильской территории. В ответ израильские танк и самолет нанесли удар по военным объектам ХАМАС.