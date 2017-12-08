Пятница, 8 декабря 2017

В Москве на 89-м году жизни скончался актер театра и кино, народный артист СССР Леонид Броневой. Об этом сообщается на сайте театра “Ленком”.

Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве. Во время войны семья будущего артиста была эвакуирована в Казахстан. В 1950 году он окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени Островского. Через несколько лет после этого он поступил в московскую Школу-студию им. Немировича-Данченко при МХАТ имени Горького. Затем служил в грозненском, иркутском и воронежском драматических театрах.

С 1962 по 1988 год Броневой выступал на сцене театра на Малой Бронной. Он также играл в телевизионных фильмах главного режиссера театра Анатолия Эфроса “Борис Годунов” и “Несколько слов в честь г-на де Мольера”.

В 1988 году Броневой принял предложение режиссера Марка Захарова перейти в “Ленком”. На протяжении почти 30 лет Броневой был ведущим артистом этого театра.

Броневой сыграл более чем в 70 кинофильмах, в том числе “Покровские ворота”, “Тот самый Мюнхгаузен”, “Формула любви”. Всенародную известность ему принесла роль шефа гестапо Генриха Мюллера в сериале Татьяны Лиозновой “Семнадцать мгновений весны”. После десятилетнего перерыва в съемках в 2007 году Броневой снялся в фильме “Простые вещи” режиссера Алексея Попогребского. Эта роль принесла ему международные и отечественные кинонаграды.

Броневому были присвоены звания Народного артиста СССР (1987), Народного артиста Украины (2013​), он был награжден орденом “За заслуги перед Отечеством” всех четырех степеней. I степень ордена была присуждена артисту в 2013 году “за выдающийся вклад в развитие отечественного театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность”.