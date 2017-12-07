Четверг, 7 декабря 2017

Один из ключевых фигурантов дела о катастрофе рейса MH-17 малайзийских авиалиний на востоке Украины – главный инспектор Центрального военного округа России, генерал-полковник в отставке Николай Ткачев. Об этом говорится в совместной публикации The Insider и расследовательской группы Bellingcat.

Авторы расследования обратили внимание на опубликованные Совместной следственной группой (JIT) в 2016 году переговоры двоих предполагаемых участников уничтожения самолета. Один из собеседников имеет позывной “Дельфин” и представляется Николаем Федоровичем, другой – “Орион”, его также называют Андреем Ивановичем. По содержанию переговоров журналисты пришли к выводу, что “Дельфин” – высокопоставленный военный, находящийся в момент разговора не в зоне боевых действий.

Крымский блогер Борис Рожин (Colonelcassad) утверждает, что “Дельфин” был “отпускником-куратором” из России “в генеральском звании”, который “занимался оперативным руководством отрядов ополчения из Краснодона (Луганской области. – Ред.)”. Бывший “министр обороны ДНР” Игорь Гиркин также подтвердил, что встречался с “Дельфином”, отставным российским генералом, в штабе в Краснодоне в конце июля 2014 года. По словам Гиркина, в Краснодоне “было несколько отставных генералов и полковников”, но “никаких указаний, никакой конкретной помощи” полевой командир от них не получал. В JIT не уточняют, какую именно роль “Дельфин” играл в сбитии малайзийского “Боинга”.

Из живых российских генералов, сведения о которых есть в открытом доступе, такие же инициалы, как у “Дельфина”, имеет только Ткачев.

Журналисты The Insider под предлогом интервью о суворовском училище записали фрагмент речи Ткачева и затем попросили экспертов из университета Колорадо в Денвере, США, и Литовского центра судебной экспертизы сверить голоса на этой записи и переговорах, обнародованных JIT. В результатах обеих экспертиз говорится, что голоса на записях с достаточно высокой вероятностью принадлежат одному и тому же человеку.

По сведениям из открытых источников, 9 мая 2014 года Ткачев был в Екатеринбурге на параде, а 23 августа 2014-го – в Чебаркуле Челябинской области встречался с атаманом Оренбургского казачьего войска. Сам военачальник утверждает, что после 2012 года “из Екатеринбурга некуда не выезжал” и не был на Украине в 2014 году.

Ткачев, участник обеих чеченских войн, служил в разных военных округах. До увольнения с военной службы он был командующим войсковой частью 20650 в Краснодаре. Генерала уволили из армии указом президента от 10 декабря 2010 года. Его бывшую часть расформировали 8 сентября 2014 года, через два месяца после крушения MH-17. С февраля 2011 по август 2012 года Ткачев был главным российским военным советником в Сирии.

Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту: 283 пассажира, большинство – подданные Нидерландов, и 15 членов экипажа.

В сентябре прошлого года международная следственная группа представила второй отчет о крушении лайнера. Установлено, говорилось в документе, что ракета, сбившая самолет, была выпущена из зенитно-ракетного комплекса “Бук”, находившегося в 6 километрах от города Снежное. “Бук” на Украину доставили из России, а после катастрофы Boeing вернули обратно.

Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке указывал, что к гибели Boeing-777 могут быть причастны более 100 лиц. При этом он отмечал, что пока не установлено, по чьему приказу действовал экипаж “Бука”.

В начале июня 2017 года группа B​​ellingcat опубликовала окончательные доказательства того, что “Бук” был приписан к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной под Курском (войсковая часть № 32406). ЗРК доставили к украинской границе 23-25 июня 2014 года. Российский лейтенант, сержант и двое рядовых, говорилось в докладе, пересекли границу Украины вместе с “Буком”. Также Bellingcat определила круг старших офицеров, которые могли отдать приказ, и командиров, ответственных за проведение операции.