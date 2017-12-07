Четверг, 7 декабря 2017

Источник радиоактивного изотопа рутений-106, зафиксированного в атмосфере в сентябре-октябре, мог находиться на борту искусственного спутника. К такому выводу пришла специально созданная госкорпорацией “Росатом” межведомственная комиссия, сообщает Интерфакс.

Специалисты “Росатома”, Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН и Федерального медико-биологического агентства провели дополнительную проверку радиационной обстановки на предприятии госкорпорации “ПО Маяк” в ЗАТО Озерск в Челябинской области. Измерения контрольных проб не выявили наличия в них рутения-106. Нарушений в работе системы радиационного мониторинга “Маяка” комиссия также не обнаружила.

Комиссия считает, что выброс обнаруженного в атмосфере рутения-106 не может быть связан с переработкой отходов АЭС, поскольку рутений-106, как продукт деления урана, присутствует в них только в смеси с другими изотопами.

По результатам мониторинга, представленным Росгидрометом, объемная активность рутения-106 на Южном Урале практически совпадает со значениями, измеренными в Европе. При этом участков с повышенным радиационным фоном между этими регионами обнаружено не было.

“Учитывая, что эти территории находятся на удалении более 2,5 тысячи км, сложившаяся картина может указывать на наличие другого источника выбросов, который явился внешним по отношению к упомянутым территориям. Таким источником могло быть, в том числе, сгорание в атмосфере искусственного спутника (или его фрагмента), на борту которого находился источник рутения-106 с высокой суммарной активностью”,- говорится в сообщении комиссии.

В Greenpeace отчетом комиссии не удовлетворились. “Это не похоже на исследование с целью выявить источник выброса”, – заявил Рашид Алимов, руководитель антиядерной программы российского отделения Greenpeace. Экологи считают, что “инцидент должен быть расследован, для того чтобы в дальнейшем это не привело к еще более серьёзным последствиям и сокрытию значимой информации”.

Рутений-106 (Ru-106) может использоваться в генераторах питания космических спутников. Изотоп также применяется в медицине при лечении онкологических заболеваний глаз и в качестве эталонного источника при проверке приборов радиационного контроля. Период полураспада рутения-106 составляет около 1 года.

В начале октября европейские мониторинговые станции зафиксировали превышение содержания рутения-106 в воздухе. С учетом погодных условий был сделан вывод, что облако с радиоактивными изотопами могло прийти с Урала. Опасности для окружающей среды и людей изотоп в обнаруженных количествах не представллял.

С 26 сентября по 1 октября было зафиксировано “экстремально высокое загрязнение” воздуха частицами рутения-106 на уральских станциях мониторинга, говорилось в опубликованном в ноябре сообщении Росгидромета. В частности, на станции в селе Аргаяш в 30 километрах от “Маяка” превышение по сравнению с фоновым значением составило 986 раз.

21 ноября Greenpeace обратился в Генпрокуратуру и “Росатом” с требованием расследовать возможное происшествие, которое привело к попаданию в атмосферу радиоактивного изотопа. “Аварийный выброс рутения-106 на комбинате “Маяк” может быть связан с остекловыванием отработавшего ядерного топлива. Также возможно попадание материала, содержащего рутений-106, в печь для переплавки металлов”, – отмечали в Greenpeace.

В пресс-службе”Маяка” заявили, что загрязнение не связано с деятельностью комбината. “На ФГУП “ПО “Маяк” в 2017 году источники из рутения-106 не производились, выбросы в атмосферу находились в обычных регламентных значениях. Радиационный фон в норме. Дополнительно сообщаем, что работы по выделению рутения-106 из отработавшего ядерного топлива (и изготовлению на его основе источников ионизирующего излучения) на нашем предприятии не проводятся уже много лет”, – говорилось в сообщении.

29 сентября 1957 года на “Маяке” произошла крупная радиационная авария. В советское время авария называлась Кыштымской, по ближайшему открытому городу Кыштым. “Маяк” тогда занимался выработкой оружейного плутония. Взрыв произошел в емкости для радиоактивных отходов. Причиной аварии стал выход из строя системы охлаждения.

Из зоны радиационного заражения было отселено около 6 тысяч человек. При этом эвакуация населения из наиболее пострадавших деревень началась только через 7-14 дней после аварии. Радиационное облако власти выдали за северное сияние. Точное число погибших и пострадавших от последствий аварии неизвестно.

В 2001-2004 годах с предприятия в бассейн реки Теча были сброшены нескольких десятков миллионов кубометров жидких радиоактивных отходов. В 2006 году генеральному директору “Маяка” Виталию Садовникову в связи с этим было предъявлено обвинение по части 1 и 2 статьи 274 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

В 2007 году на “Маяке” при транспортировке с химико-металлургического завода на радиохимический завод на территории промышленной площадки предприятия произошла утечка жидких радиоактивных отходов. В результате произошло “образование точечных радиоактивных загрязнений на участке технологической дороги выше установленных контрольных уровней”. Предположительно, причиной происшествия стало нарушение герметичности вентиля цистерны с отходами.