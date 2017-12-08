Пятница, 8 декабря 2017

В московском Центре фотографии имени братьев Люмьер на вновь открывшейся выставке работ американского фотографа Джока Стёрджеса “Без смущения 2.0″ один из экспонатов облили пахучей жидкостью. Об этом сообщает “Коммерсант”.

Выставка для публики была открыта в пятницу. Сразу после происшествия охранник вывел из зала мужчину в женской одежде. Что именно была за жидкость, неизвестно. Одна из спутниц задержанного сказала корреспонденту издания, что разлита была не моча, как посчитали очевидцы, а “какая-то химия”.

Юрист Центра Алексей Карнов сообщил “Медузе”, что обливший фотографию человек задержан и доставлен в ОП “Якиманка”.

“Сотрудниками полиции задержан мужчина, который облил картину на выставке в центре Москвы. Им оказался ранее привлекавшийся к административной ответственности за аналогичное правонарушение 47-летний гражданин”, – сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. На задержанного составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

В свою очередь активист прокремлевского движения SERB Игорь Брумель сообщил, что на выставке были задержаны несколько участников группы, в том числе Александр Петрунько, совершивший нападение на выставку в прошлый раз. “К нему едет адвокат. Остальных опустили”, – сказал Брумель.

27 ноября куратор Центра братьев Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская анонсировала открытие выставки “Без смущения 2.0″. По ее словам, СКР после продолжавшейся почти год проверки отказал в возбуждении уголовного дела о детской порнографии в связи с предыдущей выставкой.

Экспертиза показала, что представленные на выставке фотографии “относятся к категории художественных ценностей и порнографией не являются”. По мнению экспертов снимки “демонстрируют создание художественных образов, не направленных на стимуляцию сексуального влечения”, а бурную реакцию фотографии вызвали у той части зрителей, “у которой гипертрофированный общественный темперамент пришел в опасный резонанс с невежеством”.

“Мне кажется, все страшное позади. Закон на нашей стороне. Было несколько экспертиз, и умные, мудрые люди написали всю правду. Никто не исключает человеческий фактор, то есть охрану-то мы усилим, но чувства страха нет”, – сказала Григорьева-Литвинская.

В экспозицию вошли 32 фотографии семей нудистов из Франции, США и Ирландии, которых Стёрджес снимал с 1970-х годов. Эти же фотографии выставлялись в Центре в сентябре 2016 года. В экспозицию новой выставки включены публикации СМИ о прошлогодних событиях и следственные документы.

Работы Стёрджеса изображают “женскую натуру в периоды полового созревания и до него”. Выставка его фотографий открылась в Центре Люмьеров 8 сентября 2016 года и должна была продлиться до 30 октября. Однако 24 сентября член Совета Федерации Елена Мизулина потребовала закрыть мероприятие. Она заявила, что в действиях организаторов присутствует состав уголовного преступления, и пообещала обратиться к генпрокурору Юрию Чайке, чтобы тот организовал проверку по факту проведения выставки.

Позже в тот же день детский омбудсмен Анна Кузнецова договорилась с прокуратурой о проверке Центра Люмьеров. В отличие от Мизулиной, однако, она обвинила организаторов выставки не в уголовном преступлении, а в административном правонарушении.

25 сентября 2016 года боевики организации “Офицеров России” вынудили администрацию Центра Люмьеров закрыть выставку Стёрджеса (

ФОТО, ВИДЕО). До того как администрация приняла такое решение, вход в помещение боевики заблокировали. Затем состоялась совместная пресс-конференция главы “Офицеров России” Антона Цветкова и руководства Центра Люмьеров, на которой было объявлено о закрытии выставки.

Во время пресс-конференции Петрунько облил несколько экспонатов жидкостью из пластиковой бутылки. Сообщалось, что это была моча. Однако сам сербовец это отрицал, заявив, что в бутылке была лечебная грязь из Крыма. 26 сентября 2016 года судья Замоскворецкого райсуда Москвы Алексей Кавешников признал Петрунько виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и арестовал на семь суток.

28 сентября 2016 года Григорьева-Литвинская заявила, что работа выставки “Без смущения” может возобновиться, если будет обеспечена ее безопасность. “Мне бы очень этого хотелось, но нужно успокоить общественное мнение. Когда ничего не будет угрожать экспонатам выставки, я ее обязательно открою. Пока, к сожалению, об этом говорить не приходится”, – сказала она. – Если будет угроза по отношению к Центру, сотрудникам и экспонатам, я этого делать не буду. По этой же причине я ее и закрыла”.