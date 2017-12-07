Четверг, 7 декабря 2017

АФК “Система” подала в Арбитражный суд Москвы иск к “Роснефти” и “Башнефти” о возмещении ущерба в размере почти 330,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

“В течение 2017 года НК “Роснефть” и АНК “Башнефть” предпринимали и продолжают предпринимать заведомо недобросовестные действия с целью неосновательного обогащения и разрушения корпоративной стоимости АФК “Система”, доведения корпорации до банкротства, нанесения ущерба корпорации, ее акционерам и кредиторам. В этой связи АФК “Система” вынуждена предпринимать действия для защиты законных интересов Корпорации, ее сотрудников, партнеров и акционеров и обратиться в суд с требованием о возмещении причиненного ущерба. В то же время АФК “Система” подтверждает неоднократно заявленную ранее готовность к скорейшему урегулированию конфликта на честной и объективной основе в интересах всех участников спора и экономики России в целом”, – говорится в сообщении.

“Роснефть” пока не знакома с иском “Системы”, сообщил Интерфаксу пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев. “Это юридический абсурд. У нас есть решение суда первой инстанции. Я плохо себе представляю, что этот иск может быть принят к рассмотрению. Это безумие и бессилие”, – сказал Леонтьев. – Я могу дать только один комментарий, как сказал Остап Бендер Михаилу Паниковскому – обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ”.

Накануне “Роснефть” и “Башнефть” подали в Арбитражный суд Республики Башкортостан иск к АФК “Система” и ее дочерней фирме “Система-Инвест” о возмещении убытков в размере 131,639 миллиарда рублей. “Сумма иска соответствует сумме дивидендов, полученных ответчиками от АНК “Башнефть” с 2009 по 2014 год в свою пользу, за вычетом уплаченных налогов”, – обосновали в “Роснефти” размер требований.

“Как установлено судом первой инстанции, АФК “Система”, незаконно владея активами, в период предшествующий возврату компании в государственную собственность по решению суда, с помощью различных схем, в том числе и в форме незаконной выплаты беспрецедентных по размеру дивидендов в свою пользу, последовательно выводила средства из “Башнефти”, необходимые для обеспечения нормальной, бесперебойной и технически безопасной работы общества”, – говорилось в сообщении. – Результатом этой деятельности стали нарушение сроков и качества ремонтного обслуживания, износ оборудования, что привело, в частности, к авариям на заводах Уфимской группы. Все это вызвало необходимость привлечения многомиллиардных дополнительных средств для обеспечения промышленной безопасности предприятий “Башнефти”.

В Кремле иск комментировать отказались. “Я пока не обладаю этой информацией, мне не известно о деталях этого нового иска, но в любом случае это вопрос арбитражного разбирательства. Мы вмешиваться не можем”, – сказал< пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В ответ на вопрос, как согласуется подача нового иска с призывом Владимира Путина решать спорные вопросы мировыми соглашениями, Песков сказал: "Да, действительно у президента была точка зрения - он остается сторонником мировых (соглашений), но все равно принимают конкретные решения хозяйствующие субъекты".

23 августа Судья Арбитражного суда Башкирии Ирина Нурисламова обязала АФК “Система” и компанию “Система-инвест” уплатить почти 136 миллиардов 274 миллиона рублей по иску “Роснефти”. Таким образом, иск удовлетворен частично – “Роснефть” настаивала на выплате 170,6 миллиарда рублей.Также с ответчиков взыскано почти 160 тысяч рублей госпошлины.

Решение Нурисламовой будет обжаловано, заявили в “Системе”.

“Роснефть” заявляла, что при реорганизации “Башнефти” в 2014 году этому предприятию был причинен ущерб. Ранее “Башнефть” принадлежала структурам “Системы”, однако в 2016-м она перешла в собственность “Роснефти”. Первоначально истцы оценивали ущерб в 106,6 миллиарда рублей; затем они исковая сумма была увеличена.

“Система” предлагала “Роснефти” урегулировать спор во внесудебном порядке. Однако в госкомпании заявили, что не заинтересованы во “внесудебных компромиссах”.