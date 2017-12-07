Четверг, 7 декабря 2017

Решение США о признании Иерусалима столицей Израиля привело к столкновениям между недовольными этим шагом палестинцами и израильскими силами безопасности, сообщает Reuters.

Лидеры группировки “Хамас” объявили пятницу “днем гнева” и призвали к “новой интифаде”. Вспышки насилия отмечаются на Западном берегу и вдоль границы сектора Газы. Там был убит один палестинец. Арабы забрасывают военных камнями и жгут покрышки. В армии Израиля сообщили, что военным пришлось обороняться и они открыли огонь по зачинщикам беспорядков. Всего, по данным палестинских медиков, пострадали около 200 человек.

Поступают также сообщения о потасовках в Иерусалиме. После пятничной молитвы большая группа палестинцев собралась у ворот Старого города, сканируя “Иерусалим наш, Иерусалим наша столица” и “Нам не нужны пустые слова, нам нужны камни и “Калашниковы”.

Военные сообщают о задержании шести наиболее активных участников беспорядков. Среди израильтян пострадавших нет.

Накануне из сектора Газы были запущены несколько ракет, однако они упали, не долетев до израильской территории. В ответ израильский танк и самолет нанесли удар по военным объектам “Хамаса”.

В среду президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля . Он добавил, что администрация США приступает к переводу своего посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Свое решение президент назвал “сильно запоздалым” шагом на пути урегулирования арабо-израильского конфликта. “Хотя у предыдущих президентов это (признание Иерусалима столицей. – Ред.) было одним из существенных предвыборных обещаний, они его не выполнили, – подчеркнул Трамп. – А сейчас я его выполняю”.

Еще в 1995 году Конгресс США принял закон о переводе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Однако президенты Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама воздерживались от исполнения этого предписания, опасаясь обострения ситуации на Ближнем Востоке. Основанием становилась присутствующая в законе норма, которая позволяет президенту отсрочивать исполнение документа на полгода. Каждые полгода предшественники Трампа издавали соответствующий указ. В мае Трамп также подписал аналогичный документ.

Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал признать Иерусалим столицей Израиля. Он заявлял о намерении восстановить близкие отношения с еврейским государством, “разрушенные” в президентство Обамы.

В четверг 8 из 15 членов Совета Безопасности ООО – Боливия, Великобритания, Египет, Италия, Сенегал, Уругвай, Франция и Швеция – потребовали созвать экстренное заседание в связи с решением Трампа. Оно должно пройти в пятницу. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал “очень тревожным” текущий момент. “Я последовательно выступал против любых односторонних решений, угрожающих перспективам мира между израильтянами и палестинцами”, – отметил он.