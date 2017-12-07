Четверг, 7 декабря 2017

Приволжский окружной военный суд (Самара) на выездной сессии в помещении Казанского гарнизонного военного суда вынес приговор восьмерым фигурантам дела “Хизб ут-тахрир”. Об этом сообщает “Idel.Реалии”

32-летний заслуженный артист Татарии Асгат Хафизов получил 19 лет и 2 месяца колонии строгого режима, 39-летний Азат Адиев и 30-летний Ленар Саитов – по 19 лет, 29-летний Рузиль Давлетшин – 18 лет и 6 месяцев, 43-летний Альберт Валиуллин, 27-летний Тимур Узбеков и 31-летний Павел Хевронин – по 18 лет, 31-летний Радик Зарипов – 16 лет колонии. Кроме того, ряду осужденных назначили штрафы.

Всем восьмерым была инкриминирована часть 1 статья 205.5 УК (организация деятельности террористической организации или участие в таковой) и части 1 статьи 282.2 (организация деятельности экстремистской организации). Хевронину, собиравшему членские взносы по 500-1000 рублей на печать брошюр “Хизб ут-тахрир”, дополнительно вменили часть 1 статьи 205.1 (финансирование террористической деятельности). Адиев признан виновными также по части 4 статьи 150 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления).

На свободе у каждого из осужденных остались от одного до четырех несовершеннолетних детей.

4 декабря подсудимые выступили с последним словом. Все они не признали вину и заявили, что обвинения в терроризме в их адрес являются сфальсифицированными и лживыми.

“Удивительно, как власть расценила опасность, которая может исходить от партии “Хизб ут-тахрир” и от ее членов. Если в 2011 году за эти же деяния меня осудили к одному году лишения свободы, а потом, отменив это решение, назначили штраф в размере 100 тысяч. рублей, то сейчас мои деяния расценивают от 15 до 20 лет. Наказание ужесточилось более чем в 10 раз. За что? Ведь деятельность “Хизб ут-тахрир” не изменилась, и мои деяния тоже. Участие в “Хизб ут-тахрир” я не прекращал в 2008 года. Я являюсь ее членом, и мне непонятно почему длящееся моё деяние разделили на две статьи, ведь мое участие в “Хизб ут-тахрир” было неизменным, – заявил в последнем слове Хафизов. – Власть России объявила войну Исламу… Эта борьба идет под ширмой борьбы против терроризма. В сознании людей Ислам и терроризм стали тождественны. Почему-то лишь мусульман обвиняют в России в терроризме”.

Все фигуранты были задержаны еще 14 октября 2014 года в ходе совместной операции ФСБ и полиции и на другой день отправлены в СИЗО.

Правозащитный центр “Мемориал” признал всех фигурантов дела политзаключенными.

Предварительные слушания по делу прошли предположительно 8 августа. Судя по информации на сайте суда, процесс вела коллегия под председательством Игоря Пака. На заседании 22 августа все фигуранты заявили об отказе от адвокатов по назначению. “За 3 года под стражей я убедился, что адвокат – формальность, – отметил в своем ходатайстве подсудимый Хевронин. – Я убедился в несправедливости судебной системы”.Однако прокурор заявил протест, и судьи отказались вывести назначенных адвокатов из процесса.

Некоторые из фигурантов, по данным Интерфакса, ранее уже неоднократно были осуждены по обвинению в организации деятельности “Хизб ут-тахрир”.

За годы правления Владимира Путина в Татарии был сфабрикован целый ряд дел “Хизб ут-тахрир”. Приговор по предыдущему был вынесен в апреле – четверо подсудимых получили от 16 до 18 лет строгого режима. 8 августа Верховный суд России оставил эти сроки без изменений.