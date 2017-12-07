Четверг, 7 декабря 2017

Доводы, предписывающие России выступать на зимних играх под белым флагом, т.е. сделать чистый “хенде хох”, удивляют своей вымученностью… Буквально в тех же местах, где в начале 2018 г. России предложено выступить с белым флагом капитуляции, 114 лет назад, в начале 1904 г., крейсер “Варяг” и канонерская лодка “Кореец” получили от японского командования точно такое же предложение, но реакция на него была несколько другой…

Мы пред врагом не спустили

Славный андреевский флаг,

Нет! мы взорвали “Корейца”,

Нами потоплен “Варяг”!

Сегодня спортсмены и чиновники, которым отнюдь не грозит гибель в неравном бою – а только бытовые неудобства и потеря доходов, – охотно готовы спустить русский флаг перед Макларенами и Родченковыми. Век нынешний и век минувший – свежо предание, а верится с трудом. Если и общество проглотит ту жабу, которая ему предложена нашими партнерами, – значит, мы заслужили все дальнейшее. А это дальнейшее будет совсем неприятным.

Максим Соколов, публицист. “Флаг родины”

И, вынести срама не в силах,

Мне чудится, в страшной ночи

Встают мертвецы всей России,

Поют мертвецам трубачи…

В бело-зеленых мундирах,

Павшие при Петре,

Мертвые преображенцы

Строятся молча в каре.

Плачут седые капралы,

Протяжно играет рожок,

Впервые с Полтавского боя

Уходят они на восток…

Ты слышишь, товарищ, ты слышишь,

Как мертвые следом идут

Ты слышишь: не только потомки,

Нас предки за это клянут.

Константин Симонов. “Безыменное поле”