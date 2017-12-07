Четверг, 7 декабря 2017

Саратовскому стороннику “Артподготовки” и координатору партии “Свободные люди” Сергею Рыжову предъявили обвинение в в подготовке теракта (часть 1 статьи 30 – часть 1 статьи 205 УК). Об этом сообщает “Версия-Саратов” со ссылкой на адвоката политзека Игорь Элифханов.

По словам адвоката, Рыжов, находящийся в московском СИЗО “Лефортово”, чувствует себя нормально.

Рыжов был задержан ранним утром 1 ноября в квартире своего знакомого Федора Мартынова. Первоначально сообщалось, что ему вменяют статью 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Однако на другой день выяснилось, что активисту будут инкриминировать “террористическую” статью.

Согласно фабуле дела, Рыжов 4 и 5 ноября планировал совершить теракт, для чего искал соучастников среди активистов “Артподготовки”. Кроме того, заявляется, будто партия “Свободные люди” намеревалась в начале ноября захватить здание правительства региона, почтамт и Театральную площадь. В деле, как утверждается, присутствует расшифровка прослушанных телефонных переговоров оппозиционера.

Заявлялось также, будто в квартире Мартынова, где задержали Рыжова, изъяты тротиловая шашка и пять коктейлей Молотова. Сам активист настаивает, что до обыска этих предметов в квартире не было. При обыске, рассказывал он, ворвавшиеся в квартиру силовики уложили его и Мартынова лицом в пол, заковали в наручники, а головы накрыли подушками. Оппозиционер настаивал на проведении дактилоскопической и генетической экспертиз шашки и коктейлей Молотова.

3 ноября судья Фрунзенского райсуда Саратова Светлана Гоголева арестовала Рыжова на два месяца.

9 ноября та же судья Гоголева отправила на два месяца в СИЗО Мартынова. Ему вменяется часть 1 статьи 223.1 кодекса (незаконное изготовление взрывчатки), предусматривающая от трех до шести лет колонии. Где находился Мартынов восемь дней после задержания Рыжова, не уточнялось.

28 ноября Рыжов был переведен в Москву в СИЗО-2 центрального главка ФСИН “Лефортово”, неофициально контролируемый ФСБ.