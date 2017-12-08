Пятница, 8 декабря 2017

Российское правительство переводит на закрытую площадку закупки 126 компаний, в основном с государственным участием, сообщает “Коммерсант”. Это делается для защиты от санкций США, которые введут в феврале.

С 15 декабря эти компании начнут проводить закупки на площадке для гособоронзаказа, которая администрируется Сбербанком. Компании перестанут раскрывать своих контрагентов, которых в документах будут обозначать номерами.

В список, который публикует издание, вошли четыре госструктуры – ФСБ, СВР, Главное управление Генштаба (бывшее ГРУ) и Главгосэкспертиза. Также в список включены три нефтяные компании, предприятия оборонно-промышленного комплекса, транспортные и машиностроительные компании.

Также к закрытым торгам допущены компании “Ночные волки”, “Конкорд менеджмент и консалтинг” предпринимателя Евгения Пригожина и “Волга груп” Геннадия Тимченко. Большая часть этих структур уже находится под санкциями США, Евросоюза или Украины. Как предполагает издание, данные об их госзакупках нужно закрыть, чтобы под санкции не попали другие организации, которые будут совершать сделки с ними.

Закон о расширении санкций против Москвы, подписанный 2 августа президентом США Дональдом Трампом, обязывает американскую администрацию представить в конце января 2018 года в Конгресс доклад о самых богатых российских политиках и бизнесменах, приближенных к руководству России. В документе должны быть оценены их личный капитал, источники дохода и бизнес-связи за рубежом.

Во вторник Reuters сообщило, что российские бизнесмены возвращают деньги в банки своей страны, опасаясь новых санкций. Как отмечают юристы, упоминание того или иного лица в докладе Конгрессу не будет означать, что на это лицо автоматически распространят санкции. Однако в целом августовский закон повышает риски как для компаний, ведущих бизнес с фирмами, уже включенными в санкционный список, так и лично для топ-менеджеров этих компаний. “Все сидят и ждут, что будет, но деньги заводят в Россию”, – рассказал один из источников Reuters.

В четверг издание The Bell сообщило, что в расширенный санкционный список, который власти США опубликуют в феврале, войдут компании и бизнесмены, “приближенные к российской власти”. Одним из критериев может стать получение масштабной господдержки.

По словам одного из источников The Bell, знакомого с ходом подготовки февральского доклада в Конгресс, у его авторов “нет цели наказать конкретных лиц за аннексию Крыма или действия хакеров, скорее это можно охарактеризовать как действия против сложившегося политического режима”. “Та логика, которой пользовалась команда (предыдущего президента США Барака) Обамы, может показаться “цветочками” по сравнению с тем, что может выставить действующая команда”, – отметил источник.