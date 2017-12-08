Пятница, 8 декабря 2017

Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге приговорил к семи годам общего режима курсанта Военной академии связи им. Буденного, уроженца Дагестана Джаваншира Абдуллаева по обвинению в подготовке захвата в заложники руководства вуза. Об этом сообщает “Коммерсант”. Издание не уточняет дату вынесения приговора.

Курсант получил шесть лет колонии по части 1 статьи 205.1 (содействие терроризму) и два года по части 1 статьи 282 (возбуждение ненависти или вражды) УК. Наказание определено путем частичного сложения сроков.

Согласно фабуле дела, Абдуллаев с сентября 2014 года по март 2016 года разместил на своей странице во “Вконтакте” под псевдонимом Амин Абдуллаев 15 “экстремистских” видеороликов. Некоторые из них он опубликовал уже после поступления в военный вуз. Часть видеозаписей, говорится в материалах дела, пропагандировали “исключительность и превосходство мусульман, исповедующих фундаментализм, над мусульманами, исповедующими современный традиционный ислам”. Еще один видеоролик, фигурирующий в деле, рассказывал о приморских партизанах. Предположительно это видеозапись “Последнее интервью приморских партизан”, находящаяся в перечне экстремистских материалов Минюста под номером 1178.

По версии следствия, осужденный, обсуждая эти видеозаписи, познакомился с двумя другими выходцами из Дагестана, жившими в Петербурге, в соцсети они были зарегистрированы под псевдонимами Макс Мамин и Саидик. Как утверждается, сначала земляки перешли на общение по мессенджеру WhatsApp, а потом стали встречаться лично. Во время таких встреч Абдуллаев, по версии обвинения, стал уговаривать новых знакомых захватить в заложники кого-нибудь из старших офицеров из руководства академии связи. За освобождение заложника он якобы хотел потребовать освободить своих земляков, осужденных по “террористическим” статьям. Знакомые Абдуллаева проходили свидетелями по делу.

Также, утверждало обвинение, дагестанец в декабре 2016 года, переписываясь под псевдонимом Саур еще с одним из своих земляков, несколько раз предложил ему приехать в Петербург для совершения теракта в одной из войсковых частей.

Абдуллаев был задержан сотрудниками военной контрразведки ФСБ, которые следили за курсантом.

На слушаниях курсант признал вину, однако заявил, что уговаривал своих знакомых совершать теракты по принуждению неких неизвестных террористов, угрожавших его семье, которая живет в Дагестане.

По той же части 1 статьи 205.1 УК обвиняется курсант другого петербургского военного вуза, Военно-космической академии им. Можайского, 18-летний Вадим Осипов. Он был арестован в апреле после того, как преподаватель на занятии нашел у курсанта листок бумаги с начерченным от руки планом захвата казармы. Молодому человеку грозит от 5 до 10 лет колонии.

Согласно фабуле дела, под воздействием книги “Русская кухня. Азбука домашнего терроризма”, включенной в список экстремистских материалов, Осипов “стал устойчиво придерживаться экстремистских позиций и идеологии насилия”. Как утверждает СКР, Осипов превратился в сторонника методов “воздействия на принятие решений органами государственной власти”, связанных с “устрашением военнослужащих и населения с использованием взрывов и поджогов”, а также “насилием в отношении лиц суточного наряда и захватом оружия подразделения”.

Преподаватель передал чертеж прикомандированному к академии оперативнику ФСБ; тот дважды вызывал курсанта на “беседу”. После этого Осипова задержали.

В ходе “бесед” оперативник интересовался, как бы Осипов действовал, будучи террористом. Курсант, увлекающийся историей диверсионных групп времен германо-советской войны, подробно отвечал на вопросы. В частности, он рассказал, что взорвал бы чайник в руках старшины или заминировал генеральскую дорожку, идущую от плаца к штабу.

Позже Осипов заявлял, что по окончании академии сам намеревался устроиться в спецслужбу. “Я полагал, что они просто вербуют меня для работы в ФСБ, поэтому хотел выглядеть в нужном им виде”, – пояснял он свои ответы на вопросы оперативника.

Во время одной из “бесед” как раз и выяснилось, что в смартфоне у курсанта хранится книга “Русская кухня”. “Ее я скачал по той же причине – увлекаюсь историей про диверсантов”, – рассказывал он на следствии.