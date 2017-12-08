Пятница, 8 декабря 2017

В настоящий момент актуальность специальности «Охрана труда» невероятно велика. Дело в том, что большинство крупных предприятий торговой или промышленной сферы обязано иметь в штате соответствующего специалиста. В то же время, не стоит забывать, что нормы и требования к охране труда постоянно изменяются. Появляются новые технологии сохранения здоровья работников, о которых необходимо знать соответствующим специалистами, информирует ecote.ru.

По этой причине курсы повышения квалификации для представителей этой специальности пользуются большой популярностью. Организовать подобные курсы способны многие фирмы. Но перед тем как обращаться в какую-то конкретную, следует убедиться в ее профессионализме. Сами курсы могут включать в себя разный материал. В зависимости от сложности и наполненности предлагаемой программы длительность курсов может составлять до 70-80 часов. Подробная информация про курсы на 101course.ru.

Также невероятно важно, чтобы курсы охраны труда при повышении квалификации соответствовали существующему ГОСТу. В противном случае документ, полученный по результатам прохождения подобных курсов, не может быть признан действующим. В настоящий момент установлено, что проходить подобные курсы необходимо с периодичностью 1 раз в 5 лет или чаще. Таким образом, каждый руководитель должен заботиться, чтобы его сотрудники вовремя проходили обучение. И тогда персонал будет обучен постоянно.

Конечно, зачастую достаточно сложно отправить работников проходить курсы повышения квалификации, если они нужны на самом производстве. По этой причине есть и другая возможность – отправить сотрудников на обучение, не отрывая их от производства. Подобный вариант также сегодня является весьма востребованным. Есть и вовсе технологии, позволяющие пройти повышение квалификации дистанционно. Поэтому всегда есть возможность самым удачным образом осуществить обучение сотрудников. И в то же время не возникнет проблем с исполнением ими профессиональных обязанностей.

По завершении курсов специалист получает соответствующий документ. В нем указывается название дисциплины, количество часов, а порой – и полный план обучения. Таким образом, сегодня нет никаких проблем с обучением работником предприятия или торговой организации. В любом случае получится без серьезных затруднений осуществить повышение квалификации, не доставляя никому хлопот и не замедляя производственный процесс.