Четверг, 7 декабря 2017

Судья Преображенского райсуда Москвы Леонид Гарбар вернул в прокуратуру дело бежавшего на Украину активиста Владимира Ионова, который обвиняется по статье 212.1 УК (неоднократные нарушения на митингах). Об этом сообщает корреспондент “Граней” из зала суда.

В обоснование своего решения Гарбар сослался на ошибки в обвинительном заключении, а также на отсутствие в материалах дела отметок о вступлении в законную силу некоторых постановлений, вынесенных в отношении Ионова по “митинговой” статье 20.2 КоАП.

На эти нюансы указала в суде адвокат 78-летнего активиста Ольга Динзе. Она также напомнила о постановлении Конституционного суда по делу Ильдара Дадина – другого активиста, обвиненного по статье 212.1 УК. Этим постановлением введены ограничения на применение “митинговой” статьи.

Прокурор также просил о возвращении дела, но по другому основанию – из-за того, что Ионов находится в розыске.

Гарбар после долгого пребывания в совещательной комнате принял аргументы Динзе.

По окончании заседания адвокат заметила “Граням”, что, после того как материалы из прокуратуры вернется в СКР, она будет добиваться прекращения уголовного дела.

В 2015 году разбирательство в Преображенском райсуде дошло до стадии прений. Прокурор запрашивал для подсудимого три года условно с трехлетним испытательным сроком, предусматривающим запрет на выезд из Москвы и на посещение массовых мероприятий.

21 декабря 2015-го, за два дня до намеченного выступления с последним словом и оглашения приговора, Ионов сообщил, что бежал на Украину. Активист, не имевший загранпаспорта, нелегально пересек российско-украинскую границу и прибыл в Харькове, куда ранее легально въехала его подруга Ольга Браун, и подал заявление на получение политического убежища.

15 августа 2016 года эмигрант сообщил, что его заявление о предоставлении политубежища удовлетворено.

Между тем полугодом раньше, 19 января 2016-го, после нескольких не состоявшихся из-за отсутствия подсудимого заседаний, Гарбар по ходатайству прокурора вернул дело в прокуратуру, а самого активиста объявил в розыск.

Однако неделю назад, 30 ноября, адвокат Динзе сообщила, что Гарбар постановил возобновить разбирательство и назначил очередное заседание. Меру пресечения Ионову он при этом оставил прежней – подписку о невыезде.

Дело против Ионова открыли 16 января 2015 года. Он стал первым активистом, которому вменили статью 212.1, включенную в кодекс очередным репрессивным законом летом 2014-го.

В последующие месяцы дела по “митинговой” статье УК были возбуждены еще против трех оппозиционеров: Дадина, а также Марка Гальперина и Ирины Калмыковой. Дадин получил два с половиной года общего режима, но незадолго до истечения срока, в феврале 2017 года, по президиум Верховного суда, рассмотрев после решения КС надзорную жалобу политзека, признал его невиновным. Активист был освобожден и в дальнейшем отсудил 2,2 миллиона рублей компенсации за незаконное преследование. Следствие по делу Гальперина было приостановлено. Калмыкова уже после начала суда над ней бежала из России. В мае прошлого года она получила политубежище в Литве.