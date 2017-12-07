Четверг, 7 декабря 2017

В Бабушкинский райсуд столицы поступило первое московское дело “Таблиги джамаат”. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на карточку дела, опубликованную на днях на сайте московских судов.

Дело зарегистрировали в понедельник. Разбирательство будет вести судья Александр Глухов, 28 ноября рассмотревший в особом порядке выделенные в отдельное производство материалы в отношении одного из фигурантов – 29-летнего Кубанычбека Садырова. Информация о дате заседания в карточке пока отсутствует.

В основном деле “Таблиги джамаат” восемь фигурантов. Троим – 33-летнему россиянину Шакиру Кожамкулову и гражданам Киргизии 37-летнему Каныбеку Суюндук уулу и 30-летнему Исламбеку Камчибекову – вменена часть 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации), предусматривающая от 6 до 10 лет колонии. Остальным – гражданам России 52-летнему Ахмету Джумаеву, 32-летнему Айрату Усманову, 37-летнему Зуфару Мустафину, 38-летнему гражданину Киргизии Газыбеку Кубатову и 36-летнему гражданину Казахстана Бекзоду Бакирову – инкриминируют часть 2 этой же статьи (участие в деятельности экстремистской организации), санкция которой составляет от 2 до 6 лет.

Ранее сообщалось, что по крайней мере часть обвиняемых вину не признает. Однако в карточке дела упоминается ходатайство о проведении процесса в особом порядке, то есть без допроса свидетелей и анализа доказательств. Это означает полное признание вины. Обвиняемому, дело которого рассматривается в особом порядке, не может быть назначено больше двух третей максимального срока, предусмотренного кодексом.

Такое же ходатайство было подано и перед процессом Садырова. Он получил минимальный срок по части 2 статьи 282.2 УК – два года общего режима.

Вместе с тем на досудебное соглашение о сотрудничестве фигуранты основного дела не пошли, поэтому их и будут судят вместе, а не каждого по отдельности. Почему отдельно судили Садырова, неизвестно: судя по карточке его дела, он также не заключал сделку с прокуратурой – упомянутое ходатайство ссылается на главу 40 УПК (рассмотрение дел в особом порядке), а не на главу 40.1 (рассмотрение дел при заключении досудебного соглашения).

Дело открыло 16 декабря прошлого года УФСБ по Москве и Подмосковью. Шестеро фигурантов основного дела и Садыров были задержаны в Москве 22 декабря 2016 года. Месяц спустя, 18 января 2017-го, ФСБ и ЦПЭ задержали в Казани Усманова и Мустафина.

Как сообщалось, большинство обвиняемых после задержания признали причастность к деятельности “Таблиги джамаат”. В частности, Джумаев подтвердил, что ездил в Индию в штаб-квартиру организации. В то же время он отверг обвинение в экстремизме. Кожамкулов настаивал на том, что не являлся организатором группы. Один из основных фигурантов Камчибеков, работавший без оформления грузчиком на рынке, окончивший всего два класса школы и не владеющий русским языком, заявлял о своей невиновности.

“Таблиги джамаат” (урду Общество распространения веры; ар. “Джамаат ат-таблиг”) основан в 1926 году в Индии. Организация ведет миссионерскую деятельность почти исключительно в среде мусульман; она не занимается политикой, чужда радикальных взглядов и не имеет никакого отношения к терроризму.

За рубежом “Таблиги джамаат” запрещен лишь в Таджикистане и Казахстане. В Киргизии организация действует легально и имеет большое влияние.

В России “Таблиги джамаат” находится под запретом с 2009 года. В ряде регионов России был возбужден целый ряд дел по “экстремистским” статьям УК против действительных либо мнимых членов организации. Фигуранты некоторых дел получали реальные сроки. В октябре нынешнего года аресты по первому делу “Таблиги джамаат” прошли в аннексированном Крыму.

14 ноября прошла облава по второму московскому делу “Таблиги джамаат”. Всего задержали 69 человек, включая женщин. В итоге, однако, подозреваемыми стали лишь пять человек: Али Аджиев, Джилдызбек Исмаилов, Кунан Турдиматов, Максат Бердикулов и Али Зулушев. Всем им вменили часть 2 статьи 282.2 УК. 15-го числа задержанных отправили в СИЗО.