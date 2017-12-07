Четверг, 7 декабря 2017

В ИК-13 общего режима для бывших силовиков и правоохранителей в Нижнем Тагиле применяется пытка подвешиванием. Об этом в среду сообщил на странице свердловской региональной ОНК член комиссии, лидер областного отделения ПАРНАС Михаил Борисов.

Во вторник Борисов вместе с коллегой по ОНК Ольгой Вековшининой побывал в ИК-13 с инспекцией. Там один из осужденных рассказал, как его с 14 по 21 июля пытали в ШИЗО. Имени зэка общественник не уточнил, приведя только инициалы – В. Ю. А. “Прокуратура и другие должностные лица без труда могут установить персональные данные этого осужденного, его полную фамилию, имя и отчество”, – заметил он.

В каждой камере ШИЗО ИК-13 за металлической входной дверью на расстоянии нескольких сантиметров установлена также металлическая решетка. В. каждый день заставляли подниматься по этой решетке, а затем поворачиваться спиной и просовывать в решетку руки. После этого фсиновцы приковывали его к решетке наручниками, так что он повисал на руках, не доставая до пола ногами, и оставляли на весь день.

В. не освобождали даже для того, чтобы он сходил в туалет, поэтому заключенный был вынужден справлять нужду прямо в штаны.

Кроме того, подвешенного зэка били током из электрошокера. Также ему придавливали дверью руки, торчавшие за решеткой.

В. отстегивали лишь на ночь. Но тогда его привязывали к койке.

При этом фсиновцы положили на видное место бритвенное лезвие. Оно оставалось там несколько дней. В итоге 21 июля В., когда его сняли с решетки, прямо на виду у тюремщиков вскрыл себе вены на руке. Фсиновцы не пытались ему помешать, а когда заключенный разрезал вены, не оказали ему медицинской помощи.

Свое сообщение В. сделал в присутствии нескольких свидетелей, в том числе фсиновца. Этот тюремщик заметил: “Ты лучше расскажи, за что тебе это делали”.

“Сотрудник колонии не опровергал факт пытки, – подчеркнул Борисов. – Из его слов следовало, что осужденный заслужил такую пытку”.

Обход ОНК снимался на видео, продолжил общественник. Кроме того, члены ОНК провели с В. конфиденциальную беседу, которая запротоколирована в соответствующем журнале комиссии.

“Либо руководство колонии проведет расследование этих пыток, либо и оно станет соучастником этого преступления”, – заявил Борисов. Он добавил, что ожидает реакции также со стороны руководства областного УФСИН и прокуратуры.

“До сих пор считалось, что в этой колонии порядки лучше, чем в других колониях”, – заметил общественник об ИК-13.