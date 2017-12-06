Среда, 6 декабря 2017

В Европейском комитете по предотвращению пыток опровергли заявление российского уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой о том, что делегация ЕКПП, посетившая на прошлой неделе Чечню, “не нашла подтверждений внесудебным расправам”. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Совета Европы.

В конце визита, который проходил с 28 ноября по 4 декабря, “в соответствии с обычной практикой” делегация ЕКПП обсудила основные его итоги на конфиденциальной встрече со старшими чиновниками российского МВД. На встрече присутствовал и представитель Москальковой.

“После этой встречи в российских СМИ появились сообщения, в которых цитировалось заявление Москальковой о том, что делегация Комитета по предотвращению пыток не нашла подтверждения внесудебных казней/наказаний или пыток. Эти заявления вводят в заблуждение и не нужно считать, что они отражают результаты работы Комитета в ходе этого визита”, – подчеркивается в пресс-релизе.

“Предварительные выводы делегации вскоре будут переданы в письменной форме правительству России. Полный отчет ЕКПП о визите будет представлен правительству России в установленном порядке”, – отметили в ЕКПП.

Делегация ЕКПП в ходе своего 12-го визита в Чечню инспектировала места лишения свободы. Члены делегации рассмотрели обращения жителей Чечни, подвергшихся лишению свободы и пыткам со стороны сотрудников чеченской полиции, а также проверяли эффективность расследования ССКР подобного рода обращений.

В Чечне делегация ЕКПП посетила ряд полицейских учреждений в Аргуне, Грозном, Шали и Мескер-Юрте, а также базу полка ППСП им Ахмата Кадырова. “Новая газета” сообщала, что в январе там произошла массовая казнь по меньшей мере 27 незаконно задержанных жителей Чечни.