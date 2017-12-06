Среда, 6 декабря 2017

В Крыму украинскому активисту Владимиру Балуху предъявили новое обвинение по уголовному делу, возбужденному во время содержания его под стражей. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Во вторник следователь Раздольненского межрайонного следственного отдела управления СКР по аннексированному Крыму Н. Бондаренко вручил Балуху постановление о привлечении в качестве обвиняемого по части 2 статьи 321 УК (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Ранее по этому делу Балуха обвиняли по статье 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).

“Замена статьи в обвинении ведет к более серьезным последствиям для украинца. Вероятность того, что в рамках этого уголовного дела его снова отправят в СИЗО, достаточно велика”, – отмечают в Крымской правозащитной группе.

22 августа постановление о возбуждении дела по части 1 статьи 318 УК вынес тот же следователь Бондаренко. В документе утверждается, что 11 августа 2017 года во время утреннего осмотра камер Балух в коридоре ударил локтем в живот Ткаченко. После этого политзек якобы зашел в камеру, взял флакон моющего средства и снова ударил начальника ИВС по правой руке.

Между тем защита политзека утверждает, что Ткаченко сам напал на Балуха. Еще 13 августа адвокат подал в полицию жалобу на начальника ИВС. Ткаченко ударил Балуха, оскорблял политзека по национальному признаку и ругал его матом.

Балуху 46 лет, он фермер из села Серебрянка Раздольненского района. В декабре 2013 года, в первые недели Революции достоинства, активист вывесил над своим домом красно-черный флаг Украинской повстанческой армии. Через некоторое время ночью этот флаг тайно сорвали, и фермер заменил его национальным флагом Украины. За российским гражданством после аннексии Крыма активист не обращался.

В 2015 году у Балуха дважды проходили обыски. Кроме того, он был арестован на 15 суток по сфабрикованному протоколу о неповиновении полиции. Также против него сфабриковали дело об оскорблении оперативника ЦПЭ (статья 319 российского УК). 10 июня 2016 года судья Раздольненского райсуда Мария Бедрицкая приговорила Балуха к 320 часам обязательных работ. Отбывать работы активист отказался, и ему заменили их 40-суточным арестом.

29 ноября 2016-го Балух прикрепил на стене своего дома табличку “вулиця Героїв Небесної сотні, 18″. Власти потребовали табличку снять, угрожая преследованием, однако активист требование проигнорировал.

8 декабря оперативники ФСБ провели у Балуха очередной обыск, по итогам которого и объявили об обнаружении нескольких десятков патронов и нескольких тротиловых шашек. Активист был задержан и отправлен в СИЗО. Ему вменили часть 1 статьи 222 (незаконный оборот боеприпасов) и часть 1 статьи 222.1 российского УК (незаконный оборот взрывчатки).

Первый процесс по новому делу Балуха также вела судья Бедрицкая. 4 августа нынешнего года она приговорила активиста к 3 годам 7 месяцам общего режима со штрафом 10 тысяч рублей. Прокурор Дмитрий Королев в прениях запрашивал для политзека 5 лет 1 месяц.

Сам активист последовательно отрицал вину, настаивая, что боеприпасы ему подбросили при обыске оперативники ФСБ. В последнем слове Балух расценил свое преследование как политический заказ, назвав действительной причиной возбуждения дела неприятие им аннексии Крыма.

2 октября верховный суд Крыма отменил приговор Балуху, направив дело на повторное рассмотрение другим судьей. Причиной было названо то, что ранее Бедрицкая уже судила Балуха по делу об оскорблении оперативника, поэтому от рассмотрения нового дела активиста должна была самоустраниться, признав свою заинтересованность.

24 октября на предварительных слушаниях в рамках повторного процесса судья Раздольненского районного суда Елена Тедеева продлила срок ареста Балуха до 16 января 2018 года. Слушания по существу дела начались 7 ноября.

29 ноября судья Верховного суда Крыма Михаил Соболюк удовлетворил жалобу адвоката Тараса Омельченко на продление ареста Балуха в связи с истечением предельного срока пребывания под стражей.

1 декабря судья Тедеева удовлетворила ходатайство следствия и заменила Балуху меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест. Защита просила отпустить Балуха под подписку о невыезде.

“Это дело сфальсифицировано и незаконно. Не понимаю, на каком основании я нахожусь здесь, тогда как наказания заслуживают все те, кто незаконно продлевал мне срок заключения. И судьи и прокуроры. Надеюсь, я доживу, когда их будут наказывать за все преступления”, – заявил на заседании сам Балух.