Четверг, 7 декабря 2017

Организаторов 11-го международного фестиваля документального кино “Артдокфест” заставили снять с показа фильм о лидере крымских татар Мустафе Джемилеве. Об этом заявил президент кинофестиваля режиссер Виталий Манский, сообщает “Эхо Москвы”.

По словам Манского, организаторам не было предоставлено никаких документов и обоснований этого решения. Происходящее президент фестиваля назвал беспределом. При этом Манский не уточнил, от кого именно поступило указание о снятии фильма с показа.

Фильм “Мустафа” должны были показать в четверг в 21:00 в кинотеатре “Октябрь” во внеконкурсной программе фестиваля. В 19:40 фильм значился в расписании фестиваля, однако купить билет на этот сеанс было невозможно – система сообщала: “Сеанс не найден или бронирование недоступно”.

Фильм украинского режиссера Эрнеса Сарыхалилова рассказывает “о борьбе Джемилева за возвращение в Крым из ссылки во времена СССР, и о судебных преследованиях, и о 15 годах, проведенных Джемилевым в советских лагерях в качестве политического заключенного”, говорится на сайте фестиваля.

21 ноября вице-спикер Госдумы, член высшего совета “Единой России” Петр Толстой подал генпрокурору Юрию Чайке и главе Минкульта Владимиру Мединскому доносы на “Артдокфест”, который проходит в Москве 6-12 декабря.

Поводом к доносам послужило присутствие во внеконкурсной программе фестиваля ленты украинского режиссера Евгения Титаренко “Война ради мира” (2015), который посвящен войне с Россией и пророссийскими боевиками в Донецкой и Луганской областях. В аннотации к фильму говорится, что он рассказывает “об обычных людях, которые стали добровольцами, чтобы защищать целостность своей страны”.

Как пояснил Толстой, в 2014-2015 годах Титаренко сам был участником АТО – он проходил службу в медицинской бригаде “Госпитальеры”, входящей в состав добровольческого корпуса “Правого сектора”. Исходя из этого единорос не исключил, что демонстрация картины может подпадать под статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму), 280 (публичные призывы к экстремизму) и 282 УК (возбуждение национальной ненависти либо вражды).

По словам Толстого, недопустим “показ в сети российских кинотеатров фильма, в котором Россия представлена страной-агрессором, а не гарантом выполнения минских соглашений, а бойцы АТО на юго-востоке Украины – героями и благодетелями”.

“Можно долго спорить, что данный фильм – это субъективное мнение его автора, которое имеет право на жизнь, – заметил единорос. – Но, по моему искреннему убеждению, не имеет – особенно если нарушает законодательство РФ. Но в этом пусть разбираются компетентные органы”.

Власти неоднократно высказывали претензии к “Артдокфесту”. В 2015-м Минкульт требовал исключить из программы фестиваля фильм “Чайка” о бизнесе сыновей генпрокурора, подготовленный Фондом борьбы с коррупцией. Годом раньше Мединский отказал “Артдокфесту” в финансировании, пояснив, что президент фестиваля – режиссер Виталий Манский – “наговорил столько антигосударственных вещей, что пусть делает фестиваль за свой счет”.