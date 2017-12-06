Среда, 6 декабря 2017

Киевский райсуд Симферополя продлил на три месяца арест еще троим второго бахчисарайского дела “Хизб ут-тахрир” – Сейрану Салиеву, Мемету Белялову и Тимуру Ибрагимову. Они останутся в СИЗО до 9 марта, сообщает “Крым.Реалии”.

Защита ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест. Содержание в СИЗО адвокаты расценивают как давление на обвиняемых со стороны следствия. “Я отец четырех детей, инвалид третьей группы по зрению. У меня только что родился ребенок, супруга не может разрываться”, – сказал Ибрагимов в суде. У Салиева четверо малолетних детей, Белялов ухаживает за пожилыми родителями и ребенком.

Защита намерена обжаловать решение суда.

В среду тот же суд продлил до 9 марта срок содержания под стражей троим другим фигурантам дела, Марлену (Сулейману) Асанову, Серверу Зекерьяеву и Эрнесту Аметову. У Зекерьяева на воле остались 12 детей, в том числе один новорожденный, у Асанова и Салиева – по четверо.

Все шестеро фигурантов дела – активисты “Крымской солидарности” – движения, которое помогает семьям преследуемых мусульман полуострова. Активистов задержали 11 октября и на другой день отправили в СИЗО.

Дело ведет УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю. Асанову вменена часть 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации), предусматривающая срок от 15 лет до пожизненного. Остальным обвиняются по части 2 этой же статьи (участие в деятельности такой организации), санкция которой составляет от 10 до 20 лет колонии.

30 ноября в Киеве представителям Асанова была вручена Волонтерская премия, присужденная ему гражданской инициативой “Євромайдан SOS”. Как отмечали украинские активисты, Асанов “заботится о семьях крымских политзеков, в которых без кормильцев остались около 100 детей, поддерживает семьи крымских татар, похищенных, убитых или преследуемых в оккупированном Россией Крыму”.