Пятница, 8 декабря 2017

Предвыборный штаб Владимира Путина на выборах президента могут возглавить руководитель кремлевской администрации Антон Вайно или его первый зам, глава управления внутренней политики Сергей Кириенко. Об этом сообщает “Коммерсант” со ссылкой на два источника в Кремле.

В четверг экс-глава администрации Путина Сергей Иванов заявил, что, по его мнению, избирательный штаб действующего президента возглавит “чиновник”, а не известная личность. Иванов не уточнил, кого он имел в виду.

По словам источника “Коммерсанта”, Путин пойдет на выборы самовыдвиженцем. Его должна будет выдвинуть инициативная группа (по закону должна состоять как минимум из 500 человек), в которую войдут “представители различных общественных групп и сред”, члены политических партий и функционеры центрального штаба Общероссийского народного фронта.

Путин объявил о желании баллотироваться на четвертый президентский срок в среду на митинге-концерте в честь 85-летия Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде. “Лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет”, – подчеркнул глава государства.

Заявление президента стало ответом на реплику, с которой, как утверждалось, выступил один из работников завода. Он напомнил, что Путин ранее пообещал пойти на очередной срок, если его поддержит народ. “Так вот, сегодня в этом зале все без исключения вас поддерживают, – заверил участник встречи. – Владимир Владимирович, сделайте же нам подарок, огласите свое решение – ведь мы за вас, ГАЗ – за вас”.

В понедельник СМИ сообщили, что Кириенко потребовал от регионов исключить поводы для уличных протестов и обращений в суды по итогам президентских выборов. Подготовке к выборам был посвящен закрытый семинар, проведенный АП для курирующих внутреннюю политику вице-губернаторов и заместителей полпредов Путина в федеральных округах, а также председателей региональных избиркомов. Как сообщалось, главной целью мероприятия было дать установку на проведение “абсолютно легитимных” выборов.

Согласно новым поправкам в закон о выборах президента, принятым в начале 2017 года, голосование состоится в годовщину аннексии Крыма – 18 марта. Основного оппозиционного кандидата – главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального – на выборы не допускают, ссылаясь на наличие у него условных судимостей. О желании принять участие в избирательной кампании также заявили телеведущая Ксения Собчак, лидер партии “Яблоко” Григорий Явлинский, председатель ЛДПР Владимир Жириновский и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Только у нас правильные титры к речи Путина о выдвижении на пятый срок (не считать же Медведева). Обратите внимание! pic.twitter.com/tpgQn9N7XZ

— Грани.Ру (@GraniTweet) 6 декабря 2017 г.