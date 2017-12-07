Четверг, 7 декабря 2017

Россия отказалась передать на родину для отбывания наказания гражданина Украины Валентина Выговского, приговоренного к 11 годам строгого режима по сфабрикованному “шпионскому” делу. О решении, полученном политзеком еще в ноябре, сообщил его адвокат Илья Новиков.

Российские власти отказались возвращать Выговского на Украину в порядке, предусмотренном главой 55 российского УПК (о передаче заключенных-иностранцев для отбывания наказания в родное государство).

В среду Новиков навестил в ИК-9 в Шахтах Ростовской области другого украинского политзека, крымского узника Алексея Чирния, приговоренного к 7 годам строгого режима по одному делу с режиссером Олегом Сенцовым и левым активистом Александом Кольченко. Юрист отметил, что задача его освобождения “решена больше чем наполовину”. Еще в октябре 2016 года Минюст Украины направил российским властям запрос о выдаче политзека.

По сведениям Новикова, Украина готова выдать России в обмен на своих граждан-политзаключенных 14 человек. Это пророссийские боевики, обвиняемые по статье 258 УК страны (терроризм). В их числе и российский контрактник Виктор Агеев, утверждает адвокат.

Юрист уточняет, что украинских политзаключенных могут включить в списки новогоднего обмена пленными по формуле “всех на всех” между Киевом и ДНР-ЛНР. Сейчас планируется, что Украина выдаст сепаратистам 306 боевиков в обмен на 74 своих военнослужащих. “России такой вариант был бы наиболее удобен, она вообще любит переводить стрелки на ДНР-ЛНР. Я очень надеюсь, что если кто-то из этих людей может стать билетом на волю для Выговского, Чирния или других, этот шанс не будет упущен”, – отметил Новиков.

Как сообщил глава МИДа Украины Павел Климкин, он обсудил вопрос обмена пленными с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях заседания совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Вене в четверг. Украинский чиновник пообещал, что переговоры по обмену могут “реально продвинуться” на следующей неделе.

В конце апреля 2016 года Минюст Украины направил в российское Министерство юстиции запрос о выдаче Выговского на родину. В декабре того же года в украинском ведомстве заявили о готовности принять политзека для отбывания наказания.

Выговский был похищен “самообороной” Крыма после аннексии полуострова. Боевики несколько дней удерживали его в захваченном главке СБУ в Симферополе и там избивали. Затем Выговского вывезли в Россию.

15 декабря 2015 года Мособлсуд признал Выговского виновным по статье 276 УК (шпионаж). 31 марта 2016-го Верховный суд подтвердил этот приговор.

Дело имело гриф “совершенно секретно”. Суд над Выговским, как и рассмотрение его апелляции, проходили в закрытом режиме. Сообщалось, что украинец полностью признал вину и заключил сделку с прокуратурой.

Согласно фабуле дела, Выговского интересовали разработки в авиационно-космической отрасли. ФСБ утверждала, что в поле ее зрения украинец попал “в 2012 году по подозрению в собирании и хранении сведений, составляющих коммерческую тайну, путем подкупа, а также сведений, составляющих государственную тайну, в целях их передачи представителю иностранного государства”.

Последними украинскими политзеками, которых освободили российские власти, были заместители главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров. 25 октября крымскотатарских лидеров передали Турции, откуда они вернулись на Украину. Позже стало известно, что они были помилованы секретным указом российского президента Владимира Путина. СМИ сообщали, что Чийгоза и Умерова обменяли на арестованных в Турции российских агентов Юрия Анисимова и Александа Смирнова.