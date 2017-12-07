Четверг, 7 декабря 2017

В расширенный санкционный список, который власти США опубликуют в феврале, войдут компании и бизнесмены, “приближенные к российской власти”, сообщает The Bell. Одним из критериев может стать получение масштабной господдержки.

По данным издания, такой вариант предложил Минфину США один из консультантов. Санкции могут коснуться тех, кто получил от российского государства более 300 миллионов долларов. Владимир Путин реагировал далеко не на все обращения за господдержной, и “это тоже может считаться фильтром”, отметил источник издания.

О том, что новые санкции США могут коснуться крупных получателей господдержки из числа коммерческих компаний, рассказал The Bell и один из российских высокопоставленных чиновников.

Представитель Минфина США, ответственный за санкции, на просьбу издания прокомментировать эту информацию пока не ответил.

Российское бизнес-сообщество серьезно обеспокоено перспективами новых американский санкций. “Богатейшие люди страны консультируются с юристами, задействуют лоббистов и свои контакты в Вашингтоне”, – отмечает издание.

По словам одного из источников The Bell, знакомого с ходом подготовки февральского доклада в Конгресс, у его авторов “нет цели наказать конкретных лиц за аннексию Крыма или действия хакеров, скорее это можно охарактеризовать как действия против сложившегося политического режима”. “Та логика, которой пользовалась команда (предыдущего президента США Барака) Обамы, может показаться “цветочками” по сравнению с тем, что может выставить действующая команда”, – отметил источник.

Источник издания отметил, что в докладе могут оказаться и чиновники, вплоть до министров, сотрудников аппарата правительства и администрации президента, “которые не принимали политические решения, но обеспечивали их исполнение”.

Закон о расширении санкций против Москвы, подписанный 2 августа президентом США Дональдом Трампом, обязывает американскую администрацию представить в конце января 2018 года в Конгресс доклад о самых богатых российских политиках и бизнесменах, приближенных к руководству России. В документе должны быть оценены их личный капитал, источники дохода и бизнес-связи за рубежом.

Во вторник Reuters сообщило, что российские бизнесмены возвращают деньги в банки своей страны, опасаясь новых санкций. Как отмечают юристы, упоминание того или иного лица в докладе Конгрессу не будет означать, что на это лицо автоматически распространят санкции. Однако в целом августовский закон повышает риски как для компаний, ведущих бизнес с фирмами, уже включенными в санкционный список, так и лично для топ-менеджеров этих компаний. “Все сидят и ждут, что будет, но деньги заводят в Россию”, – рассказал один из источников Reuters.