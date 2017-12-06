Среда, 6 декабря 2017

СКР открыл против лидера украинской партии “Гражданская позиция” Анатолия Гриценко, министра обороны Украины в 2005-2007 годах, дело о публичных призывах к терроризму через СМИ. Об этом сообщается на сайте следственного ведомства. Вмененная политику часть 2 статьи 205.2 УК предусматривает от пяти до семи лет колонии.

Основанием СКР назвал статью 12 УК, которая допускает привлечение иностранцев, живущих за рубежом, к уголовной ответственности за преступления против интересов России.

Поводом к возбуждению дела стало заявление политика, сделанное в программе “Тиждень” (“Неделя”), вышедшей на телеканале “112 – Україна” 2 июля нынешнего года. В программе среди прочего обсуждался теракт, совершенный в Киеве 27 июня. Тогда была взорвана машина полковника Максима Шаповала, начальника спецподразделения Главного управления разведки Минобороны. Шаповал погиб.

На другой день, 28-го числа, в Константиновском районе Донецкой области подорвалась на мине машина с сотрудниками СБУ. Погиб полковник Юрий Возный.

“Если это действительно война, а не игра для президента, на каждую такую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, должны по две взлететь где-нибудь в Таганроге или Москве, – прокомментировал ситуацию Гриценко. – Тогда это будет убедительно. И тогда это не будет бла-бла-бла о российском следе, про который говорят то (секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр) Турчинов, то МВД, то военная прокуратура, и так далее”.

Мариуполь в заявлении Гриценко упоминался в связи с еще одним терактом. 17 марта в центре этого города взорвали машину полковника Александра Хараберюша, замначальника управления контрразведки донецкого главка СБУ. Хараберюшу оторвало обе ноги; он умер в машине скорой от потери крови.

Как передавал УНИАН, 31 октября директор СБУ Василий Грицак сообщил, что по подозрению в закладке взрывчатки под машину Хараберюша в Одессе задержана 29-летняя жительница Донецка Юлия Прасолова, связанная с “центром специальных операций МГБ ДНР”. За теракт, добавил Грицак, Прасолова, по предварительным данным, получила 15 тысяч долларов.