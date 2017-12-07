Четверг, 7 декабря 2017

Контроль обязательно должен быть. Еще А.С. Пушкин говорил, что каждое государство должно контролировать и не позволять декларировать на площадях все, что кому в голову взбредет. Каждое государство может остановить раздачу рукописей, говорил Пушкин. А я бы добавил, что это касается и кино, и театра, и телевидения, если это вредит духовной жизни народа.

Николай Бурляев, народный артист России

Внимательно коль приглядеться сегодня

Увидишь, что Пушкин, который певец

Пожалуй, скорее что бог плодородья

И стад охранитель, и народа отец

Во всех деревнях, уголках бы ничтожных

Я бюсты везде бы поставил его

А вот бы стихи я его уничтожил -

Ведь образ они принижают его

Дмитрий Александрович Пригов. “Внимательно коль приглядеться сегодня…”