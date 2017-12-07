Четверг, 7 декабря 2017

Адвокаты российского правительства на слушаниях в апелляционном суде в Голландии обвинили акционеров ЮКОСа в подкупе экс-советника Владимира Путина по экономике Андрея Илларионова. Как передает РБК, российская сторона в ответе экс-акционерам заявила, что структуры, связанные с компанией, заплатили Илларионову за его показания в пользу бывших мажоритарных акционеров компании, данные в Гаагском арбитраже в 2010 и 2012 годах.

Представители России утверждают, что “секретные платежи” Илларионову совершали некие “российские олигархи”. Как утверждается, эти платежи “были явно подтверждены” бывшим вице-президентом ЮКОСа Дэвидом Годфри во время судебного разбирательства в США, не связанного со спором между иностранными акционерами нефтяной компании и российским руководством.

Нанятые Россией юристы приводят слова Годфри. По их версии, в 2016 году бывший топ-менеджер ЮКОСа будто бы заявил в американском суде, что “какая-то часть” компании, аффилированной с Yukos Group, профинансировала проект вашингтонского Института Катона, в работе над которым участвовал Илларионов. На вопрос, зачем структуры ЮКОСа сделали такое пожертвование, Годфри якобы ответил, что позже Илларионов предоставил некие “экспертные показания”. При этом в озвученной представителями России цитате Годфри уточнил, что не стал бы называть это платой Илларионову за услуги для ЮКОСа.

Илларионов категорически отверг это обвинение. “Такого рода атаки осуществляются против каждого, кто занимает принципиальную позицию, критикуя действия российских властей, в том числе и в деле разгрома компании ЮКОС и похищения ее активов, – прокомментировал он утверждения юристов российского правительства. – Все, что я говорил об уничтожении ЮКОСа, является правдой, и никакие лживые заявления, пропаганда и нападки не могут это изменить”.

Бывший советник Путина был одним из восьми свидетелей, выступивших в Гаагском арбитраже на слушаниях по иску бывших акционеров ЮКОСа против России в 2012 году. В своих показаниях он утверждал, что в российской Генпрокуратуре существовал спецальный отдел, который занимался фальсификацией доказательств против нефтяной компании и ее главы Михаила Ходорковского. Экс-чиновник тогда называл ЮКОС “одним из самых опасных врагов для тех, кто не желал видеть Россию свободной страной”.

Илларионов был советником Путина с 2000 по 2005 год. В это же время он был доверенным лицом президента в “большой восьмерке”. В январе 2005 года экономист ушел с поста советника президента, объяснив это тем, что “произошло глубокое перерождение самого государства, сформировалась экономическая модель государственного корпоративизма”. С 2006 года Илларионов – старший научный сотрудник Института Катона. Экономист публично критикует политику Кремля.

В пятницу в пресс-службе Совета Европы сообщили, что Россия согласилась возместить бывшим акционерам ЮКОСа судебные издержки в 300 тысяч евро по иску в Европейский суд по правам человека. В Кабинете министров Совета Европы подчеркнули, что ждут от российских властей полного исполнения решения ЕСПЧ.

В июле 2014 года Третейский суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum, обязав Россию выплатить им 50 миллиардов долларов в качестве компенсации за экспроприацию компании. В том же месяце ЕСПЧ обязал Россию выплатить тем же истцам компенсацию в 1,86 миллиарда евро, а также судебные издержки.

Согласно постановлению арбитража, российская сторона в начале 2000-х годов совершила полномасштабную атаку на нефтяную компанию и ее бенефициаров с целью обанкротить ее и овладеть ее активами, одновременно удалив главу компании Михаила Ходорковского с политической арены.

В ноябре 2014 года Россия подала в Окружной суд Гааги три ходатайства об отмене арбитражных решений, вынесенных Гаагским арбитражным судом по искам бывших акционеров ЮКОСа.

20 апреля прошлого года Окружной суд Гааги отменил решение Третейского суда. Апелляционный суд установил, что в компетенцию арбитража не входило рассмотрение исков подобного рода.

В июле Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum обжаловали решение Гаагского окружного суда. “Мы остаемся тверды в своем намерении привлечь Российскую Федерацию к ответственности за экспроприацию ЮКОСа”, – заявил глава представляющей интересы истцов компании GML Тим Осборн. Он уверен, что “апелляция будет успешной”. Как ожидается, апелляция должна быть рассмотрена в 2018 году.

В октябре 2017 года бывшие мажоритарии ЮКОСа отозвали из французских судов все иски об аресте российского имущества в рамках исполнения решения Гаагского арбитража. Акционеры сочли продолжение судебных тяжб во Франции “экономически неэффективным” и решили сосредоточиться на обжаловании решения Гаагского окружного суда.