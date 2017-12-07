Четверг, 7 декабря 2017

Стрейч-пленка является отличным упаковочным материалом. Производство его основывается на полиэтилене. Материал в первый раз появился в далеком 1970 году. С того времени стрейч-пленка среди другой продукции для упаковки занимает лидирующее положение.

Характеристики материала

Этот упаковочный материал бывает разной толщины в зависимости от тяжести груза. Так, 17 мкм незаменима для упаковки легкого груза. Тогда как стрейч-пленкой в 27 мкм упаковывают тяжелые, и специальные виды грузов.

При покупке стрейч-пленки следует отдавать предпочтение материалу, который поможет быстро и качественно обеспечить процесс упаковки товаров и грузов любого назначения. Материал производится шириной 450 мм и 500 мм.

Предназначение

Стейч пленка завоевала прочные позиции на рынке. Этот материал удобный и практичный, он обладает уникальными функциональными и потребительскими свойствами.

До покупки данного упаковочного материала потребителю необходимо определиться с типоразмерами и объемом материала, а также условиями его использования.

Материал предназначен для быстрой и качественной упаковки продукции путем обматывания штучных товаров.

Благодаря отличному качеству, прочности и дешевой цене, материал сегодня широко используется на производственных предприятиях, в торговых центрах, на складах, в сфере обслуживания.

Покупка отходов стрейч-пленки

После долгого использования на паллетах и складах стрейч-пленка приходит в негодность. Но этот материал нельзя утилизировать путем горения, а остатки ее очень долго разлагаются. Это ведет к нарушению экологии. Ведь почва и вода загрязняются. Сжигание отходов приводит к появлению ядовитых газов, озоновых дыр и углекислого газа.

Подобных последствий можно успешно избежать при сдаче материала в переработку. Это позволяет отлично сэкономить на утилизации, а за отходы получить деньги.

Есть компании, желающие купить отходы стрейч пленки в Москве в виде агломерата, а также в форме гранул. Приняв агломерат стрейч-пленки, её переделывают в гранулы. Данный материал сегодня пользуется богатым спросом у покупателей. Он может заменить дорогое первичное сырье.

Отходы стрейч-пленки принимаются в больших объемах. Но согласно ряду требований:

вторичное сырье должно быть спрессовано и отсортировано от картона, скотча, ПВД;

без неприятного запаха.

Стоимость закупаемой стрейч-пленки зависит от степени загрязнения.