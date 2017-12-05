Вторник, 5 декабря 2017

Судьи верховного суда аннексированного Крыма продлили фигурантам первого дела “украинских диверсантов” Евгению Панову и Андрею Захтею сроки содержания в СИЗО до 10 февраля 2018 года. Об этом сообщают “Крым.Реалии”.

Ходатайства о продлении арестов подал старший следователь крымского главка ФСБ подполковник юстиции Михаил Голышев – бывший следователь СБУ, объявленный украинскими властями в розыск за дезертирство. Решение в отношении Панова вынесла судья Елена Михалькова, в отношении Захтея – Михаил Соболюк.

Слушания пришли в закрытом режиме. Как можно заключить из заметки “Крым.Реалий”, публику допускали только на оглашение решений. На суд к Панову из Энергодара, Запорожская область, приехала его мать Вера Котелянец.

Сообщается также, что дело Захтея, ранее признавшего вину, уже в конце декабря уйдет в суд для рассмотрения по существу.

Между тем арест обоим сейчас продлен на срок полтора года с официально указанного в деле момента задержания. Согласно частям 3, 4 статьи 109 российского УПК (сроки содержания под стражей) Панов также не может содержаться в СИЗО дольше 10 февраля, если только его дело не передадут в суд.

Накануне российские таможенники полтора часа удерживали Котелянец на въезде в Крым. Мать везла политзеку продуктовую передачу. Сумки пропустили через рентгеновский аппарат, а затем потребовали от Котелянец продемонстрировать их содержимое. “Заставили вытащить все содержимое из сумок и развязать каждый пакетик”, – рассказала мать политзека “Крым.Реалиям”.

Во время досмотра Котелянец стало плохо. После уговоров и объяснений ей разрешили на две минуты выйти на воздух, а затем продолжили досмотр.

Как передает “Крымская солидарность”, в Симферополе Котелянец также пришла поддержать крымскотатарских активистов Бекира Дегерменджи и Руслана Трубача – в верховном суде рассматривались апелляционные жалобы на их арест по сфабрикованному обвинению в вымогательстве. Судья Галина Редько оставила обоих политзеков в СИЗО.

40-летний Панов работал водителем на Запорожской АЭС в Энергодаре. Бывший участник АТО; активист Самообороны Энергодара, член исполкома горсовета, куда был избран по квоте партии “Укроп”. 42-летний Захтей – ранее дважды судимый уроженец Львовской области; последнее время перед похищением жил в Саках на западе аннексированного Крыма. Наряду с украинским имел российское гражданство, которого его лишили несколько месяцев назад после переквалификации дела. Подрабатывал частным извозом.

Оба фигуранта были похищены в ночь на 7 августа 2016 года в разных местностях на севере Крыма и в последующие несколько дней подвергнуты жестоким пыткам, в результате которых дали признательные показания о подготовке диверсий на аннексированном полуострове. После помещения в СИЗО как Панов, так и Захтей эти показания дезавуировали.

Какие именно обвинения предъявлены Панову, точно не известно. Долгое время считалось, что ему вменяется часть 1 статьи 30 – пункт “а” части 2 статьи 281 российского УК (приготовление к диверсии в составе организованной группы; до 10 лет колонии). Однако в октябре на сайте верховного суда Крыма появилась информация, что политзеку инкриминирована также часть 2 статьи 208 кодекса (участие в незаконном вооруженном формировании; от 8 до 15 лет).

С другой стороны, непонятно, насколько актуальной была эта информация. В карточке Захтея тогда же указали обвинение по тем же статьям 30 – 281 УК России (без статьи 208, вмененной Панову). Между тем еще в июле сообщалось, что это обвинение с него сняли, вменив взамен менее тяжкие – по статье 324 кодекса (незаконное приобретение официальных документов) и/или по статьям 222 (незаконное хранение оружия) и 327 (подделка документов).

В декабрьских карточках обоих политзеков значатся статьи 30 – 281 российского УК.

Панов не признает вину до сих пор. Между тем Захтей нынешним летом признал вину и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве в обмен на существенное смягчение обвинения. Одним из условий сделки стал отказ политзека ото всех четырех независимых адвокатов.

В то же время давать показания против Панова Захтей отказался, заявив, что до ареста с ним знаком не был.

В начале июля стало известно, что администрация СИЗО-1 в Симферополе перевела Панова в камеру № 102, кишащую клопами. Такое указание фсиновцам дали силовики из ФСБ, ведущие оперативное сопровождение по делу, для психологического давления на политзека.

Между тем и Захтея, несмотря на его иное отношение к обвинению, в середине сентября на двое суток посадили в карцер, обвинив в нарушении режима содержания.

В начале октября адвокат Панова Сергей Легостов рассказал, что в СИЗО его клиент пребывает в информационном вакууме. Ранее, заметил юрист, он послал Панову почтой несколько газет, однако фсиновцы до сих пор не передали их политзеку. Сам Панов в письме из СИЗО, которое появилось в интернете 2 октября, также отмечал: “Я благополучно изолирован от всякой информации: ни радиоточки, ни газет, не говоря уже о телевизоре”.