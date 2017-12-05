Вторник, 5 декабря 2017

В ИК-18 строгого режима, расположенной в пгт Мурмаши Кольского района Мурманской области, начались масштабные волнения. Об этом сообщает “Новая газета” со ссылкой на родственников заключенных.

“Локалки горят, стекла бьются, кабинеты у отрядников вылетают, в лагере жгут все”, – рассказали собеседники издания (локалка – локальная зона, то есть отдельный огороженный участок внутри колонии; отрядники – начальники отряда, то есть фсиновцы, которые курируют конкретные отряды – бараки).

Сообщается также, что несколько заключенных “вскрылись”. Идет ли речь о вскрытии вен или, например, животов, не поясняется. Состояние этих протестующих неизвестно.

Причиной волнений называют обыск с участием спецназа ФСИН, проводившийся сначала в ОСУОНе (отряд строгих условий отбывания наказания), затем в общих отрядах, а потом – в больничном корпусе. Как утверждается, фсиновцы забирали у осужденных их личные вещи и в ответ на это зэки начали выбрасывать вещи из окон и поджигать локальные зоны.

Между тем на сайте регионального УФСИН сообщение о волнениях названо “не соответствующим действительности”. Фсиновцы подтверждают, что в среду администрация колонии проводила плановый общий обыск в присутствии прокурора по надзору за местами лишения свободы, а также спецназа ФСИН, вызванного “для обеспечения личной безопасности сотрудников”. Однако изымались, как заявляется в публикации, лишь некие запрещенные “вещи и предметы”.

Изъятие этих вещей, далее говорится в сообщении, вызвало недовольство “среди определенной группы отрицательно настроенных осужденных”. “Они с целью уничтожения части запрещенных предметов развели костер в локальном участке и пытались сжечь эти предметы”, – утверждают фсиновцы.

Однако действия заключенных были “пресечены в законном порядке” – причем, как уверяют в главке, без применения физической силы и спецсредств.

В ИК-18 прибыл начальник регионального УФСИН полковник Евгений Шихов. Как сообщалось на сайте управления, после ужина зэков он вместе с прокурором намерен провести общее собрание осужденных. Обстановка в колонии характеризуется как “стабильная и управляемая”.

В четверг утром, передает “Новая”, в ИК-18 намерены выехать члены региональной ОНК.