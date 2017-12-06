Среда, 6 декабря 2017

Правительство Южной Кореи выделило около 340 миллионов вон (310 тысяч долларов) на оснащение спецотряда, созданного для убийства диктатора КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает Korea Herald со ссылкой на источник в Минобороны страны.

Расходы, рассказал собеседник издания, заложены в военный бюджет Сеула на 2018 год. Деньги будут направлены в частности на приобретение беспилотников-самоубийц, разведывательных дронов и станковых гранатометов.

О создании спецотряда Южная Корея объявила 1 декабря. Как сообщалось, в подразделение войдут около 1000 военных. Помимо Кима они должны убить и других высших руководителей КНДР.

Хотя структура и тренировочные планы отряда засекречены, есть информация, что подготовка отряда будет вестись по методикам, использованным для тренировок американского подразделения Seal Team Six, солдаты которого в частности провели операцию по убийству лидера “Аль-Каиды” Усамы бин Ладена.

В ночь на 29 ноября КНДР провела очередное испытание баллистической ракеты. Как утверждали в Пхеньяне, новая разработка “Хвансон-15″ “значительно мощнее” своих предшественниц и способна достичь “любого района” США.

По оценке южнокорейского военного ведомства, максимальная дальность полета ракет превышает 13 тысяч километров, а следовательно, эти снаряды действительно способны долететь до Вашингтона.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп тогда заверил: “Это ситуация, с которой США справятся… Мы позаботимся об этом”.