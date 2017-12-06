Среда, 6 декабря 2017

Совбез ООН в пятницу проведет заседание в связи с решением президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Об этом сообщает Reuters.

С соответствующей инициативой к генсеку Объединенных Наций Антониу Гутерришу обратились 8 из 15 членов Совбеза: Боливия, Великобритания, Египет, Италия, Сенегал, Уругвай, Франция и Швеция.

Как отмечается, год назад, в декабре 2016-го, Совбез ООН принял резолюцию, в которой подчеркнул, что не признáет никаких изменений в границах между Израилем и будущим палестинским государством, сделанных во время и после Шестидневной войны 1967 года, если только обе стороны конфликта не согласятся на эти изменения. Резолюция была принята 14 голосами при одном воздержавшемся – представителе предыдущей администрации Соединенных Штатов.

Сам генсек Гутерриш в связи с решением Трампа заявил: “Я последовательно выступал против любых односторонних решений, угрожающих перспективам мира между израильтянами и палестинцами”. Нынешний момент глава ООН назвал “очень тревожным”.

О признании Иерусалима столицей Израиля Трамп объявил в среду. Он добавил, что администрация США приступает к переводу своего посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Свое решение президент назвал “сильно запоздалым” шагом на пути урегулирования арабо-израильского конфликта. “Хотя у предыдущих президентов это (признание Иерусалима столицей. – Ред.) было одним из существенных предвыборных обещаний, они его не выполнили, – подчеркнул Трамп. – А сейчас я его выполняю”.

Еще в 1995 году в США был принят закон о переводе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Однако президенты Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама воздерживались от исполнения этого предписания, опасаясь обострения ситуации на Ближнем Востоке. Основанием становилась присутствующая в законе норма, которая позволяет президенту отсрочивать исполнение документа на полгода. Каждые полгода предшественники Трампа издавали соответствующий указ.

Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал признать Иерусалим столицей Израиля. Он заявлял о намерении восстановить близкие отношения с еврейским государством, “разрушенные” в президентство Обамы.

Ранее сообщалось, что планируемое решение Трампа не означает изменения политики США в отношении границ Палестинской автономии. Отмечалось, что Вашингтон готов в случае согласия обеих сторон конфликта поддержать его урегулирование на основе создания двух независимых государств.

Во вторник Трамп обсудил свою инициативу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом, королем Иордании Абдуллой, королем Саудовской Аравии Салманом и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. В них президент США подтвердил свою приверженность продвижению мирных переговоров между Израилем и Палестинской автономией.

Между тем в арабских странах планы Трампа вызвали резкую реакцию. Египетский президент заявил, что не следует принимать мер, которые “сделают невозможным установление мира на Ближнем Востоке”.

Израиль занял Восточный Иерусалим в ходе Шестидневной войны. Согласно закону страны город является вечной и неделимой столицей еврейского государства. Между тем Палестинская автономия претендует на Восточный Иерусалим как на столицу будущего палестинского государства. Согласно мирному соглашению, заключенному в 1993 году в Осло, статус города должен обсуждаться на последующих этапах переговоров. Право Израиля на весь Иерусалим международное сообщество до сих пор не признало. Все иностранные посольства располагаются в Тель-Авиве.