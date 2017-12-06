Среда, 6 декабря 2017

Статья

Реактивное выдвижение

Конечно, если бы не вся эта история с дисквалификацией Мутко, пятнадцатимиллионным взысканием и запретом песни на слова Михалкова, то с выдвижением можно было бы и обождать. Но теперь приходилось спешить, ибо воевать пока не хотелось, и он достал из рукава безукоризненно хорошую новость.

Илья Мильштейн

07.12.2017

Путин “крымской весны”, металлическим голосом произносящий милитаристские речи с кремлевской трибуны, куда-то испарился. Вместо этого появился добрый дедушка, милостиво соглашающийся вновь баллотироваться в российские президенты и позволяющий российским спортсменам ехать на Олимпиаду, от участия в которой Международный олимпийский комитет отстранил вверенное ему государство.

Путин времен “крымской весны” никогда бы так не поступил. Тот Путин был бы уверен, что России вообще следует покинуть лживое олимпийское движение и провести, как в старые времена, Игры доброй воли для всего прогрессивного человечества, признавшего Абхазию с Южной Осетией. Никакие спортсмены ни на какую Олимпиаду бы не поехали, желающие поехать были бы названы предателями и отступниками, и, конечно, никто не стал бы им помогать. И уж тем более тот, “крымский” Путин никогда не стал бы признавать, что Россия дала МОК повод для решения не пускать на Игры ее олимпийскую сборную. Тому “крымскому” Путину фактическая капитуляция перед вражескими кознями и в голову бы не пришла. А этому – приходят. Потому что он “добрый”.

С чего бы это такая нечеловеческая доброта? А с того, что задачи, поставленные Путиным на 2014 год, выполнены – как бы он ни отрицал наличие этих задач. Олимпиада в Сочи выиграна, Крым присоединен, Донбасс стал полигоном “русской весны”, Асад спасен. Конечно, цели ставились куда более масштабные – но почему бы не попытаться их достичь иначе, а заодно и уберечь от окончательного растерзания американские авуары своих соратников и, чем черт не шутит, свои собственные сбережения? Почему бы не продемонстрировать сдержанность и конструктивность и Западу, и собственному населению?

Готовность участвовать в Олимпиаде несмотря на пощечину от МОК – это только первое проявление путинской доброты. Сюрпризы в ближайшие месяцы будут следовать один за другим. Нам еще предстоит стать свидетелями появления миротворцев в Донбассе и начала консультаций об определении статуса Крыма. И все это будет не после Путина, все это будет при этом Путине. Вернее, при новом Путине, народившемся прямо на ГАЗе, как конвейерный автомобиль.

Потому что именно Путину, а не его наследнику нужна безопасность и сохранение авуаров. В собирателя земель Владимир Владимирович уже наигрались. Теперь поиграют в миротворца. В конце концов, миротворец тоже может быть свидетелем больших спортивных побед. И влиять на ситуацию в соседних странах он тоже может – как известно, “докрымской” России влиять на Украину удавалось куда лучше, чем России времен войны и аннексии. Так что “добрый” Путин не теряет практически ничего. А приобретает – отмену санкций и рукопожатия своих западных доброжелателей, которых немало по миру от Вашингтона до Будапешта.

Показательно, что государственная пропагандистская машина просто не успела затормозить. Правитель выглядит миролюбивым и вменяемым на фоне истерики своей телевизионной своры, призывов наказать, растоптать и бойкотировать, раздававшихся по всем каналам и радиостанциям. Даже относительно умеренные интернет-ресурсы отметились ура-патриотическими статьями, призванными подготовить население к неминуемому: россиян на Олимпиаде не будет, лучше война, чем такая Олимпиада.

А царь решил не воевать. Царю захотелось примерить на себя маску благородной жертвы западных гонений. Если бы Николай II в 1914 году проявил такую завидную выдержку, может быть, россияне не дожили бы до Ленина, Сталина и Путина. Но у императора все было внутри, а у Путина все снаружи. И именно это может оказаться тем самым спасительным для будущего предохранителем, который заставит российскую власть в ближайшие годы быть хотя бы чуточку осмотрительнее в анализах и войнах.