Среда, 6 декабря 2017

СКР отказался приобщить к делу москвича Дмитрия Богатова, которому вменены призывы к терроризму и приготовление к массовым беспорядкам, результаты его исследования на полиграфе. Об этом в среду вечером сообщил Интерфакс со ссылкой на Саркиса Дарбиняна, адвоката обвиняемого.

“Следователь считает, что специалисты, которые ее (проверку. – Ред.) проводили, не обладают достаточной квалификацией и компетенцией”, – рассказал Дарбинян.

Однако в действительности причина отказа иная, продолжил адвокат. Заключение полиграфологов, заметил он, “прямо говорит о том, что все это время преследование Богатова было ошибочным”. “Оно полностью подтверждает версию о том, что Дмитрий не публиковал записи, о которых идет речь в уголовном деле, и на момент инкриминируемого ему деяния находился далеко от своего компьютера”, – подчеркнул юрист.

Отказное постановление следователя будет обжаловано, заверил Дарбинян. “В любом случае заключение специалистов должно быть пришито к материалам уголовного дела, и мы на него будем ссылаться, если дело дойдет дальше – до суда, – заметил адвокат. – Это доказательство считается надлежаще представленным органам следствия”.

О результатах исследования Богатова на детекторе лжи стало известно 17 ноября. Полиграфологи Олег Барышев и Андрей Молчанов, ранее работавшие в МВД, подтвердили полную непричастность обвиняемого к публикации вмененного ему текста. При этом пройти проверку на полиграфе Богатову порекомендовал сам следователь.

На другой день ТАСС со ссылкой на неназванный источник, близкий к следствию, заявил, что Богатова по результатам проведенного обследования в ближайшее время могут перевести из обвиняемых в свидетели. Адвокаты обвиняемого эту информацию не подтвердили и не опровергли.

25-летнему Богатову, преподавателю математики в Московской финансово-юридической академии, вменяются призывы к участию в протестах 2 апреля. Согласно фабуле дела, 29 марта математик с аккаунта, ведущегося под именем Айрат Баширов, опубликовал во “Вконтакте” следующее сообщение: “2 апреля на Красной площади. На хуй согласования. Тряпки, бутылки, бензин, скипидар, пенопласт, ацетон – по возможности”. Как утверждается, запись была сделана с IP-адреса квартиры обвиняемого.

Сам Богатов настаивает, что на момент вменяемой ему публикации дома не находился. Его адвокаты указывали, что публикации от имени Айрата Баширова распространялись с нескольких IP-адресов и лишь один из них соответствует квартире обвиняемого. Кроме того, отмечала защита, этот IP-адрес принадлежал выходному узлу сети Tor, поэтому написать сообщение мог любой пользователь анонимной сети, подключившийся к узлу.

При этом после задержания Богатова пользователь, имеющий доступ к аккаунту “Айрат Баширов”, взял на себя ответственность за публикацию вмененного математику поста. Пользователь рассказал, что живет в США, с знаком Богатовым не был, но может документально подтвердить, что тот не причастен к публикации.

В ночь на 6 апреля Богатова задержали. Математику вменили часть 3 статьи 212 УК (призывы к массовым беспорядкам), предусматривающую до двух лет колонии. Однако 7 апреля судья Пресненского райсуда Москвы Евгений Найденов отказал в аресте задержанного. Он указал, что согласно части 1 статьи 108 УПК (заключение под стражу) арест подозреваемых по делам о преступлениях небольшой тяжести – то есть таких, за которых УК предусматривает не более трех лет, – не допускается.

Несмотря на это решение, задержанного не освободили. Вместо этого дело Богатова переквалифицировали, предъявив математику обвинение по части 1 статьи 30 – части 1 статьи 212 (приготовление к организации массовых беспорядков) и части 2 статьи 205.2 УК (публичные призывы к терроризму через интернет). Максимальное наказание по первому обвинению – семь с половиной лет колонии, по второму – семь лет. 10 апреля тот же судья Найденов отправил Богатова в СИЗО.

В поддержку Богатова выступили разработчики Tor, а также операционных систем Linux Debian, в создании которых принимал участие математик. В мае заявление в защиту политзека сделал американский перебежчик Эдвард Сноуден.

Кроме того, инициативная группа МГУ, выпускником которого является Богатов, организовала сбор подписей на имя Владимира Путина и ректора вуза Виктора Садовничего с просьбой вмешаться в расследование дела и привлечь к нему компетентных специалистов. Подписи под документом поставили 1544 преподавателя, аспиранта и студента университета. 17 июля обращение было передано в канцелярию Садовничего, а на другой день – в администрацию президента.

24 июля Богатова перевели под домашний арест. Последний раз эта мера пресечения была продлена до 31 января 2018 года.