Среда, 6 декабря 2017

Статья

Боевой 2018 год

Если это правда и Путин внял голосу свыше, то отчего эту правду не возглашают на площадях, а нашептывают журналистам? Или нас осторожно готовят к четвертому сроку, чтобы не померли от радости раньше времени? Или благая весть – это разводка и наш Мугабе уходит, но россиян пока жалеют и кормят с ложечки оптимистичным эксклюзивом, чтобы раньше времени от горя не померли?

Илья Мильштейн

22.02.2017

Статья

А мог бы и битвой

В собирателя земель Владимир Владимирович уже наигрались. Теперь поиграют в миротворца. В конце концов, миротворец тоже может быть свидетелем больших спортивных побед. И влиять на ситуацию в соседних странах он тоже может – как известно, “докрымской” России влиять на Украину удавалось куда лучше, чем России времен войны и аннексии.

Виталий Портников

07.12.2017

Пара фраз

06.12.2017

Президент-дракон

Пара фраз

06.12.2017

МОК и русская армия

Что делать с плохими новостями? У человечества на сей счет накоплен изрядный опыт. Особенно у той его части, которая управляет народами.

Можно, допустим, повесить гонца. Можно ввести войска в соседнее государство, а если не поможет, то побомбить отдаленное. Разные есть способы.

А еще можно, избывая грусть, перебить плохую новость хорошей. Разумеется, при условии что хорошая новость имеется в наличии. А не то приходится вешать гонцов, вводить войска в соседние государства и бомбить отдаленные.

Вот, например, вчера президент Путин вместе со своей страной переживал новость весьма скверную. Точнее, это было длящееся скверное событие, многомесячный национальный позор, печальное околоспортивное зрелище, увенчавшееся многомиллионным штрафом за допинг, пожизненным изгнанием из МОК российских чиновников и наказанием для наших атлетов. Тем из них, кто будет допущен на Олимпиаду в Пхёнчане, разрешат выступить только в личном качестве. Под нейтральным флагом и без музыки на слова Михалкова в честь победителей.

Вокруг этой новости вчера весь день кипели отчаянные споры.

Самые азартные из высокопоставленных болельщиков призывали к бойкоту олимпийских состязаний. Так, болельщик Мутко, один из подвергнутых остракизму, утверждал, что нейтральный флаг для российских спортсменов неприемлем. Болельщик Кадыров заявлял, что ни один спортсмен с чеченской пропиской в Корею не поедет. И хотя прописка в РФ отменена еще в конце прошлого тысячелетия, ясно было, что имеет в виду северокавказский фанат зимних видов спорта. А какой-то депутат предлагал даже, чтобы наши олимпийцы прошлись по арене со знаменем Победы.

Имелась и другая точка зрения. Президент ОКР Жуков, чье членство в МОК было лишь приостановлено, выражал надежду, что если наши олимпийцы приедут в Пхёнчан, то им по завершении игр дозволят пронести российский флаг. Схожие мысли высказывали и вице-премьер Дворкович, и функционеры “Единой России”, и бывшие знаменитые чемпионы – Роднина, Буре, Навка. Они склонялись к мнению, что без флага и гимна сражаться тяжело, но куда денешься.

Однако в целом, если определять общий настрой, преобладало яростное уныние. Плохая новость порождала мрачные ожидания. Настолько мрачные, что отдельные пессимисты опасались привычных ответных шагов со стороны униженного и оскорбленного Путина. Типа казни Мутко, вторжения войск куда-нибудь по соседству, бомбежки далеких стран, а то и чего похуже. Правда, чемпионка Хоркина как раз и призывала вождя к акции возмездия, уповая на ядерную мощь России, но это явление было все-таки нетипичным. Большинство тупо куксилось.

К счастью, у Владимира Владимировича по зрелом размышлении нашлось средство для того, чтобы переломить тоску. Он вспомнил, что скоро выборы и пора, собственно, решать, согласен он остаться президентом или не согласен. Конечно, если бы не вся эта история с дисквалификацией Мутко, пятнадцатимиллионным взысканием и запретом песни на слова Михалкова, то с выдвижением можно было бы и обождать. Для пущего эффекта. Но теперь приходилось спешить, ибо воевать пока не хотелось, и он достал из рукава безукоризненно хорошую новость.

Обставлено это чрезвычайное происшествие было со смаком. Сперва президентский пресс-секретарь Песков, пугая слабонервных, объявил готовность номер один: мол, в любую секунду Владимир Владимирович может обратиться к вам, братья и сестры. Потом, выступая на форуме так называемых “добровольцев” перед изнывающими от нетерпения девушками, Путин дал понять, что томиться неизвестностью им осталось недолго. Пару часов спустя все было кончено. Взяв микрофон на митинге-концерте в честь юбилея Горьковского автозавода, гарант не без удовольствия выслушал группу скандирования, которая орала “Газават!” (точнее, “ГАЗ за вас!”), и предал наконец огласке свое решение. “Я буду, – сказал он с напором, – выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации”. А там и война в Сирии вдруг закончилась в нашу пользу с разгромным счетом, и спортсменам Путин дозволил на радостях участвовать в Олимпиаде. Ежели кто вдруг захочет. Кроме тех, конечно, у кого чеченская прописка.

Короче, всем нам страшно повезло. Жаль только, что выборы Путина в России не каждый день, и эта однозначно хорошая новость, связанная с его согласием баллотироваться и неотвратимым избранием, не всегда будет вытеснять новость плохую. То есть не факт, что ему не понадобится конкретно кого-нибудь убивать, вводить армию туда, где живут братья, либо силами фронтовой авиации и при помощи крылатых ракет сносить с лица земли вражеские города и села в тех местах, которые расположены вдали от нашего дома. А избирается он как минимум на шесть лет, что внушает известную тревогу и заставляет задуматься о дефиците хороших новостей в России.

О том задуматься, что помимо выборов Путина трудновато будет Владимиру Владимировичу придумать еще что-нибудь хорошее. Способное отвлечь законно избранного от дурных новостей и привлечь к организации новостей позитивных. Увы, за 18 лет его пребывания во власти почти не было случаев, чтобы он отвлекался. Вероятно, такой случай больше никогда и не представится, что заставляет нас, да и весь мир заранее содрогаться в предчувствии свежих новостей.