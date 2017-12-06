Среда, 6 декабря 2017

Каждая молодая семья предпочитает строить свою жизнь отдельно от родителей. К сожалению, не у каждого есть достаточное количество ресурсов, чтобы воплотить свою мечту в жизнь. Правительство государства оказывает всестороннюю поддержку своим гражданам, поэтому для нуждающихся в приобретении квартир разрабатываются разнообразные программы, с помощью которых можно получить выгодную финансовую помощь.

Государственная поддержка молодых семей при оформлении покупки квартиры

Большинство молодых семей привлекают новостройки в Вологде. Жилье такого вида предоставляет возможность поселиться в областном центре, найти высокооплачиваемую работу, получить хорошее образование, пользоваться услугами эффективных медицинских центров и другими объектами инфраструктуры. В РФ разработана специальная программа, позволяющая получить субсидию для покупки жилья. Для претендентов существуют определенные условия:

возрастные ограничения до 35 лет;

постановка семьи на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;

отсутствие ранее выплачиваемых пособий такого характера;

совместное проживание молодых супругов не менее одного года до обращения за выплатами;

прописка в г. Вологда или Вологодской области.

Выплата субсидии производится в порядке очереди, для постановки на которую необходимо собрать целый пакет документов. Его обработка производится специально созданной комиссией. Решение сообщается претендентам на получение государственной помощи в течение 15 дней. Средства, выделенные конкретной молодой семье, перечисляются владельцу недвижимости или компании, выполняющей строительные работы.

Преимущество приобретения жилья в новостройках Вологды

Сегодня в Вологде активно проводится застройка новых жилых комплексов, поэтому выбрать удобный для поселения район совсем не сложно. Владельцы недвижимости предлагают покупателям квартиры с различным уровнем комфортности и стоимости. При выборе квадратных метров в новостройке клиенты получают экономию финансовых расходов. Большинство строительных компаний предлагают новоселам выгодные беспроцентные кредиты на длительный период. Современные жилые дома отличаются комфортностью проживания, так как они оборудуются спа-салонами, супермаркетами, детскими площадками, подземными паркингами, надежными охранными системами.