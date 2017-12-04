Понедельник, 4 декабря 2017

Международный олимпийский комитет отказался допустить сборную России к участию в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. Соответствующее сообщение появилось на сайте МОК по итогам прошедшего в среду вечером заседания его исполкома в Лозанне.

Российским спортсменам, в том числе занимающимся командными видами спорта, разрешено выступить на играх в личном качестве – под нейтральным олимпийским флагом. Команде дано название “Олимпийские спортсмены из России”, а при награждении россиян будет звучать олимпийский гимн.

Принять участие в Олимпиаде смогут только те россияне, которые не были ранее дисквалифицированы за допинг или уличены в нарушении антидопинговых правил. Таким образом, отмечает РБК, биатлонист Валерий Логинов, хотя он уже и отбыл срок дисквалификации, в Пхёнчхан допущен все равно не будет.

Еще одним условием допуска названо прохождение тестов, назначенных специальной комиссией МОК.

Олимпийский комитет России отстранен от участия в играх. Членство президента ОКР Александра Жукова в МОК приостановлено.

Никто из функционеров Минспорта России не будет аккредитован на предстоящую Олимпиаду. Для бывшего главы Минспорта, ныне вице-премьера Виталия Мутко и бывшего замглавы Минспорта Юрия Нагорных введен пожизненный запрет на аккредитацию.

МОК также оставил за собой право вводить санкции против иных лиц, причастных к российской допинговой программе.

С ОКР взыскано 15 миллионов долларов на создание Международного антидопингового комитета.

На пресс-конференции, прошедшей по итогам заседания исполкома МОК, швейцарский юрист Самуэль Шмид, возглавлявший комиссию по расследованию российских допинговых нарушений, заявил: “Осуществлялось систематическое манипулирование антидопинговыми правилами и процедурами. Эта деятельность активно велась во время Олимпиады 2014 года в Сочи”.

“Борьба с допингом входила в зону ответственности российского Минспорта, – продолжил Шмид. – Поэтому министр спорта несет ответственность за эту неудачу в борьбе с допингом”.

В свою очередь, президент МОК Томас Бах заметил: “Мы приняли решение о пропорциональных санкциях, стараясь защитить “чистых” спортсменов”. Для полного запрета российским спортсменам участвовать в играх причин нет, добавил он. По словам Баха, “бойкот никогда не помогал ничего добиться”.

Однако принятые меры президент МОК назвал необходимыми. Российскую допинговую программу он расценил как “беспрецедентную атаку на честность Олимпийских игр”.

Также Бах отверг подозрения в политической подоплеке решения исполкома. “Не было никакой политики в данном вердикте, – заверил он. – Мы не позволили бы себе попасть под чье-либо влияние, принимая решение о спорте”.

С Владимиром Путиным, добавил президент МОК, вопрос участия российских спортсменов в играх он не обсуждал.