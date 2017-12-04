Понедельник, 4 декабря 2017

Судья Мособлсуда Надежда Акимушкина приговорила бывшего замначальника УМВД по Казани – начальника полиции города Руслана Халимдарова к 10 с половиной годам строгого режима за фабрикацию уголовного дела о наркотиках против гражданина Казахстана Сумбата Оганова. Об этом сообщает “Бизнес online”.

Также Халимдаров лишен звания полковника полиции, а по отбытии срока ему на два года запрещено работать в структурах государственной власти и местного самоуправления.

По этому же делу осуждены еще четверо. Бывший сотрудник центрального аппарата МВД Владимир Егоров также получил 10 с половиной лет строгого режима, а бывшие и действующие сотрудники подразделений МВД по Татарии Валерий Ковылин, Рашид Шайдуллин и Анатолий Ходько – 9, 8 и 8 лет строгого режима соответственно. Все они, как и Халимдаров, также лишены званий и права определенный срок после освобождения работать в структурах власти.

В зависимости от вмененной роли подсудимые были признаны виновными по пункту “а” части 3 статьи 126 (похищение человека организованной группой), части 4 статьи 188 (контрабанда наркотиков в составе организованной группы) или части 3 статьи 33 – части 4 статьи 188 (организация этого преступления) и части 2 статьи 307 УК (дача заведомо ложных показаний с обвинением лица в тяжком или особо тяжком преступлении).

В Мособлсуде дело рассматривалось в связи с ходатайством председателя СКР Александра Бастрыкина. Он попросил ВС изменить подсудность дела, указав, что “отмеченная судом Республики Татарстан позиция свидетельствует об их необъективности, что обусловлено обширными связями обвиняемых в высших органах государственной власти республики, в правоохранительных и судебных органах”.

Слушания по делу продолжались с сентября прошлого года. Разбирательство заняло несколько десятков заседаний. Сами подсудимые вину не признали.

В декабре 2005 года Набережночелнинский горсуд Татарии приговорил Оганова к 15 годам строгого режима, объявив его виновным в контрабанде и незаконном обороте наркотиков. Верховный суд региона сократил этот срок на два года. Согласно фабуле дела, 10 июля 2005-го в Набережных Челнах Оганов за 500 тысяч рублей передал сообщнику более 9 килограмм гашиша. Как утверждали оперативники оперативно-разыскной части № 4 МВД по Татарии, наркотики обвиняемый привез из Костаная под их наблюдением в рамках “международной контролируемой поставки”.

После приговора осужденный направлял в различные инстанции жалобы, в которых указывал на фальсификацию доказательств. Он заявлял, что из Казахстана его насильно вывезли милиционеры, сами и купившие у него наркотики, а признательные показания он дал под давлением оперативников.

В 2010 году зампрокурора Татарии Фарит Загидуллин возобновил производство по делу в связи со вновь открывшимися обстроятельствами. Как выяснилось, осужденный вместе с Огановым сообщник, которому тот якобы передал гашиш, не мог находиться в Набережных Челнах 10 июля 2005-го, хотя именно этим числом датирован протокол добровольной выдачи им наркотика. С 6 по 12 июля сообщник был в Казахстане, где давал показания местным следователям. Кроме того, постановление силовиков о проведении “международной контролируемой поставки” отсутствовало.

В своем заключении от 11 марта 2015 года прокурор Татарии Ильдус Нафиков указал, что материалы оперативно-разыскных мероприятий, положенные в основу приговора Оганову, сфальсифицированы.

В результате Верховный суд России отменил приговор и направил дело заключенного на новое рассмотрение. В декабре 2015 года Набережночелнинский горсуд признал Оганова виновным лишь в передаче наркотиков “сообщнику” и приговорил его к восьми годам колонии. Казахстанец, находившийся в заключении уже больше 10 лет, признал вину. По обвинению в контрабанде подсудимый был оправдан; за ним признали право на реабилитацию.

После этого и было возбуждено дело против полицейских, сфабриковавших доказательства обвинения.

Оганов подал в суд иск о компенсации морального вреда на 3 миллиона рублей. Защищавшая бывшего заключенного адвокат “Агоры” Раушания Камалова указывала, что два с половиной года ее клиент находился в заключении за преступление, которого не совершал.

Также она отметила, что в ИК-5 в пгт Нижние Вязовые Зеленодольского района Татарии, где Оганов отбывал срок, у него обнаружили вирусный гепатит C, однако фсиновцы не обеспечили осужденному надлежащего обследования, сославшись на окончание контракта с лабораторией, проводившей анализы. Наряду с этим Камалова указала, что ее доверитель подвергался риску заражения туберкулезом, так как вместе с ним в колонии находилось большое число туберкулезных больных.

Наконец, адвокат заявила о бесчеловечных и унижающих достоинство условиях, в которых длительное время содержался Оганов. В частности, во время повторного рассмотрения дела в 2015 году его возили в суд из СИЗО-5 в Чистополе, примерно за 150 километров, а по окончании заседаний в тот же день возвращали в СИЗО. Таким образом, в дни слушаний Оганову приходилось слишком рано вставать, он был лишен горячего питания и возможности сходить в туалет, а также постоянно подвергался дополнительным личным досмотрам.

11 июля 2016 года судья Вахитовского райсуда Казани Артур Галиуллин частично удовлетворил иск, обязав Минфин России выплатить Оганову 500 тысяч рублей – то есть вшестеро меньше, чем требовал бывший заключенный.