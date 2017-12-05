Вторник, 5 декабря 2017

Президент США Дональд Трамп в среду объявит о своем решении признать Иерусалим столицей Израиля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Это решение не означает изменения политики США в отношении границ, отметили собеседники агентства. Вашингтон готов в случае согласия двух сторон конфликта поддержать его урегулирование на основе создания двух независимых государств.

В Иерусалим будет также перенесено посольство США. Однако этот процесс займет три-четыре года. У США пока нет подходящего здания в Иерусалиме, не решены вопросы жилья для дипломатов и их безопасности.

Во вторник Трамп обсудил по телефону предстоящее решение с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом, королем Иордании Абдуллой, саудовским королем Салманом и президентом Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. В них президент подтвердил свою приверженность продвижению мирных переговоров между Израилем и Палестиной.

Решение Трампа вызвало резкую реакцию в арабских странах. Ас-Сиси заявил, что не следует предпринимать мер, которые “лишат шансов установление мира на Ближнем Востоке”. Он подтвердил позицию Египта, что следует “сохранить правовой статус Иерусалима в рамках международного признания и соответствующих резолюций ООН”.

США усилили меры безопасности в своих посольствах на Ближнем Востоке. Во вторник консульство США в Иерусалиме поручило своим сотрудникам держаться подальше от оккупированного Западного берега и некоторых районов Иерусалима.

Израиль занял Восточный Иерусалим в ходе войны 1967 года и считает город неотделимой частью своих территорий. Палестинцы же считают Восточный Иерусалим столицей своего будущего государства. Согласно мирному соглашению 1993 года, итоговый статус города должен был обсуждаться на следующих этапах мирных переговоров. Право Израиля на Иерусалим не было признано международным сообществом. Все страны расположили свои представительства в Тель-Авиве.

В США в 1995 году был принят закон, предусматривающий перенос посольства в Израиле в Иерусалим. Однако он предусматривает отсрочку исполнение этого положения на полгода, решение о которой должен принимать президент США. Все предшественники Трампа до сих пор пользовались этой возможностью и каждые полгода издавали указ, отодвигающий срок переезда посольства.

Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал признать Иерусалим столицей Израиля. Он заявлял, что готов поддерживать близкие отношения с еврейским государством, “разрушенные” во время президентства Барака Обамы.