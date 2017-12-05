Вторник, 5 декабря 2017

Решение Международного олимпийского комитета о частичном допуске российских спортсменов до Игр в Пхёнчхане в нейтральном статусе будет обсуждаться на Олимпийском собрании. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, сообщает ТАСС

Собрание планируется провести 12 декабря. “Нам предстоит обсудить это решение, мы предполагаем, что оно будет обсуждено на Олимпийском собрании с участием спортсменов – кандидатов на участие в Олимпиаде, тренеров и представителей федераций. Будет принято окончательное решение по условиям участия в Олимпийских играх”, – сказал Жуков.

Презилент ОКР при этом отметил ряд положительных сторон принятого МОК решения. В частности, российским спортсменам разрешено участвовать в командных соревнованиях, подчеркнул Жуков. Кроме того, в МОК не сочли доказанными обвинения в поддержке государством допинга.

“Одно из положительных решений заключается в том, что санкции и расследования в отношении российских спортсменов, связанные с допингом, с этого момента прекращаются”, – сказал президент ОКР.

“В случае выполнения требований МОК отстранение с ОКР может быть снято в последний день Олимпиады, – заявил Жуков. – В этом случае российские спортсмены смогут пройти под флагом страны на церемонии закрытия”.

При этом Жуков отказался говорить о подаче в Спортивный арбитражный суд (CAS)апелляции на решение МОК. “Это решение настолько неконкретное, – сказал президент ОКР. – Там сказано, что в соответствии с Олимпийской хартией ОКР отвечает за все. Посмотрим”.

Во вторник на заседании Исполкома МОК в Лозанне Жуков извинился за нарушения антидопинговых правил. “Я, как президент Олимпийского комитета России, приношу извинения за нарушения антидопинговых правил, которые были допущены у нас в стране”, – сказал Жуков.

“Вместе с тем, хочу еще раз заострить ваше внимание на том, что сегодняшнее решение непосредственно повлияет на судьбы нового поколения российских спортсменов, многие из которых впервые имеют возможность выступить на грядущих Олимпийских играх, – отметил президент ОКР. – Они не могут и не должны нести ответственность за допущенные ранее нарушения, равно как и чувствовать себя изгоями на большом спортивном празднике без национальной идентификации, без гимна, без флага”.

Исполком МОК отказался допустить сборную России к участию в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. Российским спортсменам разрешено выступить на играх в личном качестве – под нейтральным олимпийским флагом. Команде дано название “Олимпийские спортсмены из России”, а при награждении россиян будет звучать олимпийский гимн.

Принять участие в Олимпиаде смогут только те россияне, которые не были ранее дисквалифицированы за допинг или уличены в нарушении антидопинговых правил. Еще одним условием допуска названо прохождение тестов, назначенных специальной комиссией МОК.

Олимпийский комитет России отстранен от участия в играх. Членство Жукова в МОК приостановлено. Никто из функционеров Минспорта России не будет аккредитован на предстоящую Олимпиаду. Для бывшего главы Минспорта, ныне вице-премьера Виталия Мутко и бывшего замглавы Минспорта Юрия Нагорных введен пожизненный запрет на аккредитацию.

С ОКР взыскано 15 миллионов долларов на создание Международного антидопингового комитета.