Понедельник, 4 декабря 2017

21-22 ноября в Грозном кадыровцы похитили по меньшей мере семь местных жителей. Об этом сообщает правозащитный центр “Мемориал”.

Известны неполные данные шести похищенных. К кадыровцам попали Зелимхан Дикаев, Хусейн Ахматов, Шадид Шадаев и трое граждан, пока известных только по именам: Алхазур, Зейнди и Магомед. Сообщается, что Алхазур – хирург-онколог; предположительно его фамилия Сулейманов. Ахматову около 25 лет, остальным пятерым – примерно 32-35.

Дикаева забрали 22 ноября, заявив, что намерены доставить его в расположение 141-го специального моторизованного полка Росгвардии (бывшего батальона внутренних войск “Север”). Как минимум двоих граждан кадыровцы, прибывшие на легковых машинах, увезли из домов ночью на глазах родственников.

По информации правозащитников, похищенные находятся на базе 3-й роты 141-го полка в грозненском микрорайоне Соляная Балка. Они, говорится в публикации, пребывают в нечеловеческих условиях, – их содержат в неотапливаемом помещении и практически не кормят. Сведений о применении пыток у “Мемориала” пока нет.

Сами кадыровцы отрицают факт пребывания похищенных в Соляной Балке, однако правозащитники отмечают, что не доверяют их информации.

“Мемориал” намерен подать заявления о похищениях в СКР и омбудсмену Татьяне Москальковой.

Начиная с декабря 2016 года в Чечне прошло несколько волн похищений местных жителей. Пострадали две категории граждан: первая – подозреваемые в симпатиях к исламизму, вторые – представители ЛГБТ-сообщества. До конца января 2017-го в разных местностях Чечни силовики похитили около 200 человек; насколько можно судить, все они принадлежали к первой категории. Часть граждан в дальнейшем освободили; против других сфабриковали уголовные дела. Между тем от 27 до 56 похищенных, как выяснилось впоследствии, в ночь на 26 января были расстреляны кадыровцами без суда.

Что касается ЛГБТ-сообщества, то чеченские власти не только подвергали его представителей незаконным преследованиям и пыткам, но также поощряли к расправам родственников геев. Известно, что несколько гомосексуалов объявлены кадыровцами в розыск как сторонники “Исламского государства”. Как пояснялось, это было сделано, чтобы лишить геев и лесбиянок возможности эмигрировать из России. Кроме того, кадыровцы являлись домой к родителям гомосексуалов и требовали написать заявления о том, что их дети уехали на войну в Сирию.