Вторник, 5 декабря 2017

Генпрокуратура Украины объявила в розыск лидера партии “Движение новых сил”, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

“Объявлен розыск Саакашвили, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 15, частью 2 статьи 28, частью 2 статьи 256 УК Украины. Проведение розыска поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и СБУ”, – написала Сарган.

Таким образом, Саакашвили вменяют покушение на содействие участникам преступных организаций, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Около 6 утра в среду силовики предприняли попытку штурма палаточного городка сторонников Саакашвили в Мариинском парке в центре Киева. Несколько десятков правоохранителей зашли на территорию лагеря и попытались найти там политика. Произошли столкновения между полицейскими и участниками акции, силовики применили слезоточивый газ. В лагере заявили, что в ходе столкновений пострадали люди.

В полиции объяснили столкновения “мероприятиями по розыску и задержанию Саакашвили”. “Активисты начали оказывать сопротивление и провоцировать правоохранителей. В результате под Верховной радой усилены наряды правоохранителей”, – отметили в киевском управлении МВД. Четверо полицейских пострадали. Задержаний не было.

Самого Саакашвили в это время активисты отвели в гостиницу “Киев”. Он вызван на допрос, но идти на него не намерен. Политик призвал президента Петра Порошенко прекратить атаки на его сторонников.

“Я обращаюсь к Порошенко. Зачем вам эти провокации? Не нападайте и не заставляйте людей отбиваться! Это мирная акция! Неужели опыт вас ничему не научил!?” – написал Саакашвили на своей странице в Фейсбуке.

Во вторник утром сотрудники Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины пришли в квартиру Саакашвили с обыском и попытались его задержать. Саакашвили посадили в автомобиль. Однако его сторонники заблокировали машину. После неудачной попытки Нацгвардии оттеснить митингующих, часть активистов начала сооружать баррикады.

Спустя несколько часов протестующие разбили окна в микроавтобусе СБУ, где находился Саакашвили и вытащили политика из машины. Саакашвили вместе со сторонниками отправились в сторону площади Независимости. Затем сторонники Саакашвили начали перед зданием Верховной рады митинг.

Между тем генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что располагает записью телефонного разговора Саакашвили и Сергея Курченко, беглого соратника экс-президента Украины Виктора Януковича. Саакашвили и Курченко якобы договорились о сотрудничестве.

В понедельник силовики арестовали руководителя Киевского областного отделения “Движения новых сил” Севериона Дангадзе. Прокуратура утверждает, что он “по согласованию с самым Саакашвили обратился через доверенное лицо в Курченко, что скрывается от правоохранительных органов в Москве, с предложением финансирования деятельности Саакашвили в обмен на интересы членов преступной группировки”.

Сам Саакашвили все обвинения отвергает. “Я вообще не знаю, кто такой Курченко. Я с ним не общался, я не знаю как он выглядит и у меня нет ничего общего (с ним). Я знаю Путина, могли бы сделать мое аудио с Путиным”, – заявил политик на митинге.