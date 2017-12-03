Воскресенье, 3 декабря 2017

Судья Басманного райсуда Москвы Евгения Николаева заочно арестовала эмигрировавшего на Украину россиянина Александра Валова по делу о членстве в “Правом секторе”. О решении, вынесенном еще 30 ноября, в понедельник сообщил СКР.

28-летнему Валову вменяется часть 2 статьи 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации), предусматривающая от двух до шести лет колонии. Согласно фабуле дела, эмигрант “систематически принимал участие в общественно-массовых мероприятиях этой организации (“Правого сектора”. – Ред.), вел их видео- и фотосъемку, а также распространял в интернете сведения об этом, пропагандируя таким образом экстремистскую деятельность”.

Кроме того, СКР намеревается инкриминировать Валову также часть 3 статьи 359 кодекса (участие в вооруженном конфликте в качестве наемника), санкция которой составляет от трех до семи лет. Это обвинение ведомство собирается вменить эмигранту за участие в АТО в составе полка “Азов”.

На ФБ-странице Валова действительно сообщается, что с марта 2015 по ноябрь 2016 года он служил в “Азове”.

О делах против Валова и еще четверых россиян, которым также вменяется членство в “Правом секторе”, СКР объявил в январе. Двое эмигрантов, упомянутых в тогдашней публикации, – Игорь Чудинов и Георгий Стоцкий – были заочно арестованы еще в сентябре.

По утверждению самого Валова, это уже второй его заочный арест. Первый раз, заметил эмигрант, его заочно арестовали в конце сентября 2014 года.

Валов – уроженец города Полярные Зори Мурманской области; позже жил в самом Мурманске. По информации центра “Сова”, в 2009 году он получил год условно по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), за то что в 2008-м нанес на здание ПТУ-18 в Полярных Зорях нацистские лозунги и изображения свастики.

В Мурманске Валов возглавлял Панславянское национальное добровольческое объединение и движения “Белый крест” и “Косовский фронт – Мурманск”, состоял в руководстве регионального отделения партии “Новая сила”, был организатором Русских маршей. В 2014 году он бежал на Украину, после того как против него и двух других членов “Белого креста” открыли дело об экстремизме и избиении приезжего из Узбекистана. Тогда Валов и был объявлен в международный розыск по линии Интерпола и заочно арестован первый раз.

В июне 2015 года Мурманский облсуд объявил “Белый крест” экстремистской организацией.